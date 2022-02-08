Безработица в Эстонии остается на уровне 6,9%
Показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии за последнюю неделю практически не изменился, оставшись на уровне 6,9%.
Показатель зарегистрированной безработицы в Эстонии за последнюю неделю практически не изменился, оставшись на уровне 6,9%.
По состоянию на 7 февраля, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 45 233 человека, пишет ERR.
По уездам самый высокий уровень безработицы по-прежнему был в Ида-Вирумаа - 10,9%, а самый низкий на Хийумаа - 3,8%.
В Харьюмаа уровень безработицы в первую неделю февраля был равен 6,6%. Без работы в столичном регионе оставались 21 021 человек, в том числе 15 435 - в Таллинне.
В Тарту были зарегистрированы 2696 безработных, во всем Тартумаа - 4342.
В Ида-Вирумаа на учете в Кассе страхования от безработицы в конце января стояли 6368 человек, из них 2914 в Нарве, 1614 - в Кохтла-Ярве, 552 - в Силламяэ. В Пярну без работы находились 1696 человек, в Пярнумаа - 2907.