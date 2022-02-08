Безработица в Эстонии остается на уровне 6,9%

По состоянию на 7 февраля, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 45 233 человека, пишет ERR.

По уездам самый высокий уровень безработицы по-прежнему был в Ида-Вирумаа - 10,9%, а самый низкий на Хийумаа - 3,8%.

В Харьюмаа уровень безработицы в первую неделю февраля был равен 6,6%. Без работы в столичном регионе оставались 21 021 человек, в том числе 15 435 - в Таллинне.

В Тарту были зарегистрированы 2696 безработных, во всем Тартумаа - 4342.