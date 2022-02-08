Видео ⟩ Посмотрите, как изменился сегодняшний Таллинн по сравнению с лихими девяностыми

Мы и сегодня живем в тревожное время, но 1994 год для молодого независимого государства тоже был непростым. Эстонию покинули советские войска, шла массовая эмиграция, были проблемы с трудоустройством. Обрушился потолок магазина Marja, пять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Осенью 1994 года произошла самая страшная трагедия - гибель «Эстонии».