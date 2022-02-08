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  • Посмотрите, как изменился сегодняшний Таллинн по сравнению с лихими девяностыми

Видео ⟩ Посмотрите, как изменился сегодняшний Таллинн по сравнению с лихими девяностыми

Таллинн. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Такое вряд ли забудешь! Kodu предлагает отправиться в машине времени назад, в девяностые годы.

Мы и сегодня живем в тревожное время, но 1994 год для молодого независимого государства тоже был непростым. Эстонию покинули советские войска, шла массовая эмиграция, были проблемы с трудоустройством. Обрушился потолок магазина Marja, пять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Осенью 1994 года произошла самая страшная трагедия - гибель «Эстонии».

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