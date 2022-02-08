Рост цен на энергию и продукты вызвал очередной шок

В продуктовых магазинах тоже есть признаки изменения моделей потребления. Опрос, проведенный в конце года «Призмой», показал, что 60% потребителей после общего роста цен были вынуждены сократить расходы на продукты питания, а две трети жителей Эстонии предпочитают краткосрочным кампаниям стабильно низкие цены. Более 80% респондентов заявили, что выбирают, где покупать продукты, именно по выгодному уровню цен.