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Рост цен на энергию и продукты вызвал очередной шок

Kartulid on kaks korda kallimad kui neli aastat tagasi.   ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Очень быстрый рост цен продолжится в ближайшие месяцы. В феврале подорожают отопление и топливо. Цены на электроэнергию и газ останутся на высоком уровне.

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В продуктовых магазинах тоже есть признаки изменения моделей потребления. Опрос, проведенный в конце года «Призмой», показал, что 60% потребителей после общего роста цен были вынуждены сократить расходы на продукты питания, а две трети жителей Эстонии предпочитают краткосрочным кампаниям стабильно низкие цены. Более 80% респондентов заявили, что выбирают, где покупать продукты, именно по выгодному уровню цен.

По словам Теэму Килпя, регионального менеджера Prisma Eesti, доходы потребителей с нынешним ценовым давлением такими же темпами расти не будут, но экономия не должна происходить за счет расходов семьи на продукты и полноценного питания. По словам Килпя, ценовое давление ощущается почти в каждой товарной группе, хотя в части промышленных товаров послабее, чем части продуктов питания.

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