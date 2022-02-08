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В Пентагоне не видят прямых угроз со стороны РФ на восточном фланге НАТО

Джон Кирби. ФОТО: Andrew Harnik

США не заметили действий РФ, которые бы напрямую угрожали восточному флангу НАТО, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видим прямых угроз от России для восточного фланга НАТО", - сказал он на брифинге. Он отвечал на вопрос журналиста о том, видит ли Вашингтон новые угрозы со стороны РФ для Польши, Эстонии, Латвии, Литвы.

При этом Кирби напомнил, что, по данным США, РФ продолжает стягивать силы в районы, находящиеся близ Украины.

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