В Пентагоне не видят прямых угроз со стороны РФ на восточном фланге НАТО
США не заметили действий РФ, которые бы напрямую угрожали восточному флангу НАТО, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.
США не заметили действий РФ, которые бы напрямую угрожали восточному флангу НАТО, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы не видим прямых угроз от России для восточного фланга НАТО", - сказал он на брифинге. Он отвечал на вопрос журналиста о том, видит ли Вашингтон новые угрозы со стороны РФ для Польши, Эстонии, Латвии, Литвы.
При этом Кирби напомнил, что, по данным США, РФ продолжает стягивать силы в районы, находящиеся близ Украины.