Скончалось десять человек с коронавирусом, выявлено 6288 зараженных

По состоянию на утро 8 февраля, в больницах находится 407 пациентов с коронавирусом. Из них 244 человека нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 161 человек, или 66% не были вакцинированы, а 83, или 34% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 82 новые истории болезни, из которых в 55 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 32 пациента с симптомами COVID-19. Скончалось десять человек с коронавирусом: 50-летний мужчина, 71-летний мужчина, 74-летняя женщина, 82-летняя женщина, 84-летний мужчина, две 85-летние женщины, 88-летняя женщина, 91-летний мужчина и 93-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 416,2 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 625,6 невакцинированных человек в день.