Пеэп Петерсон: трудовые мигранты из третьих стран сдерживают рост зарплат

МВД и Министерство экономики достигли соглашения о поправках к Закону об иностранцах. Цель состоит в том, чтобы облегчить привлечение иностранной рабочей силы в Эстонию, предоставив возможность найма работников из-за пределов ЕС. Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон (на фото) сказал Postimees в прямом эфире, что, например, в Финляндии, Швеции и Дании было то же самое в моменты нехватки рабочей силы, поэтому трудовая миграция и в Эстонии появилась, чтобы остаться.