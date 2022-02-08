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  • Эстония
  • Пеэп Петерсон: трудовые мигранты из третьих стран сдерживают рост зарплат

Пеэп Петерсон: трудовые мигранты из третьих стран сдерживают рост зарплат

Пеэп Петерсон подтвердил, что для Центрального союза профсоюзов все-таки важнее всего благополучие местных работников. ФОТО: Postimees

МВД и Министерство экономики достигли соглашения о поправках к Закону об иностранцах. Цель состоит в том, чтобы облегчить привлечение иностранной рабочей силы в Эстонию, предоставив возможность найма работников из-за пределов ЕС. Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон (на фото) сказал Postimees в прямом эфире, что, например, в Финляндии, Швеции и Дании было то же самое в моменты нехватки рабочей силы, поэтому трудовая миграция и в Эстонии появилась, чтобы остаться.

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По словам Петерсона, задача – интегрировать трудовых мигрантов из третьих стран и обеспечить безопасность в стране: «Мы не считаем это фашистским подходом. Скорее другим было бы полезно учесть точку зрения КаПо, тем более что это научный подход. Ученые Тартуского университета тоже подтверждают, что здесь кроются определенные риски».

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