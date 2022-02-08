Каждый пятый житель Финляндии хотел бы сменить место жительства
Согласно опросу финского Фонда развития муниципальной сферы, почти каждый пятый респондент заявил, что весьма вероятно сменит место жительства в течение 2-3 лет, передает YLE.
Согласно опросу финского Фонда развития муниципальной сферы, почти каждый пятый респондент заявил, что весьма вероятно сменит место жительства в течение 2-3 лет, передает YLE.
Респонденты объяснили желание сменить место жительства тем, что хотели бы повысить качество жизни и жить ближе к природе. Также среди причин упоминаются безопасность и работа.
Свыше 700 тысяч жителей Финляндии подумывают о переезде в ближайшие годы.
Чаще всего о желании переехать заявили студенты и люди в возрасте 18-30 лет, люди с небольшими доходами, сторонники «Истинных финнов» и «Зеленых», а также жители Южной Финляндии. Не вынашивают таких планов предприниматели, пенсионеры, люди старше 60 лет и сельские жители.