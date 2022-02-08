Юри Ратас отправился на Украину
Спикер Рийгикогу Юри Ратас во вторник посещает с официальным визитом Украину, его сопровождают председатель парламентской группы Украина-Эстония Мати Райдма и депутат Рийгиког Урмас Рейнсалу.
Спикер Рийгикогу Юри Ратас во вторник посещает с официальным визитом Украину, его сопровождают председатель парламентской группы Украина-Эстония Мати Райдма и депутат Рийгиког Урмас Рейнсалу.
Визит начинается встречей с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
Затем спикер Рийгикогу выступит на саммите цифрового развития и цифрового сервиса Diia Summit, где расскажет о цифровизации демократических обществ на примере Эстонии.
Во второй половине дня эстонская делегация возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и почтит память жертв украинского голодомора 1930-х годов, в честь которых установлена скульптура «Горькая память детства».
В ходе визита делегация встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихтом, состоится также посещение инкубатора для технологических стартапов Lift99.
В среду делегация посетит контрольную линию оккупированного Крыма и ознакомится с ситуацией там. Делегация также посетит портовый Херсон и встретится с главой регионального совета Александром Самойленко и постоянным представителем Президента Украины Антоном Кориневичем. Главные темы встреч - ситуация в сфере политики безопасности, двусторонние отношения и поддержка Эстонией Украиныы, отношения с Россией, НАТО и ЕС, а также сотрудничество по развитию и гуманитарная помощь.