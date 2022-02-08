Юри Ратас отправился на Украину

Визит начинается встречей с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Затем спикер Рийгикогу выступит на саммите цифрового развития и цифрового сервиса Diia Summit, где расскажет о цифровизации демократических обществ на примере Эстонии.

Во второй половине дня эстонская делегация возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и почтит память жертв украинского голодомора 1930-х годов, в честь которых установлена скульптура «Горькая память детства».

В ходе визита делегация встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихтом, состоится также посещение инкубатора для технологических стартапов Lift99.