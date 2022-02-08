«Обойдемся без Facebook и Instagram»: Европа ответила на угрозы Meta
Как сообщает Bloomberg, министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, заявили, что Европа прекрасно обойдется без Facebook и Instagram.
Как сообщает Bloomberg, министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, заявили, что Европа прекрасно обойдется без Facebook и Instagram.
«После взлома я жил без Facebook и Twitter в течение четырех лет, и моя жизнь была фантастической», — сказал Хабек на мероприятии в Париже в понедельник. Его коллега, Брюно Ле Мэр, высказался в похожем ключе: «Я могу подтвердить, что жизнь без Facebook очень хороша, и мы бы прекрасно жили без Facebook. Цифровые гиганты должны понимать, что Европейский континент будет сопротивляться и утверждать свой суверенитет».
Эти заявления были сделаны в ответ на угрозы компании Meta, которая заявила, что если не сможет и дальше хранить пользовательские данные только в США, то, «вероятно, не сможет предложить ряд наиболее важных продуктов и услуг в Европе», пишет IXBT.
"Европейский союз является большим внутренним рынком с такой большой экономической силой, что, если мы будем действовать сообща, нас не запугать чем-то подобным», - сказал Роберт Хабек. Позже представитель Meta сообщил CNBC, что в настоящее время компания не хочет и не планирует уходить с европейского рынка.
Если правила ЕС, запрещающие передачу данных в США, будут приняты, то, как заявила Meta в своём годовом отчете, это изменение существенно и неблагоприятно повлияет на бизнес, финансовое положение и результаты компании.