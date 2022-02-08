«Обойдемся без Facebook и Instagram»: Европа ответила на угрозы Meta

«После взлома я жил без Facebook и Twitter в течение четырех лет, и моя жизнь была фантастической», — сказал Хабек на мероприятии в Париже в понедельник. Его коллега, Брюно Ле Мэр, высказался в похожем ключе: «Я могу подтвердить, что жизнь без Facebook очень хороша, и мы бы прекрасно жили без Facebook. Цифровые гиганты должны понимать, что Европейский континент будет сопротивляться и утверждать свой суверенитет».

Эти заявления были сделаны в ответ на угрозы компании Meta, которая заявила, что если не сможет и дальше хранить пользовательские данные только в США, то, «вероятно, не сможет предложить ряд наиболее важных продуктов и услуг в Европе», пишет IXBT.

"Европейский союз является большим внутренним рынком с такой большой экономической силой, что, если мы будем действовать сообща, нас не запугать чем-то подобным», - сказал Роберт Хабек. Позже представитель Meta сообщил CNBC, что в настоящее время компания не хочет и не планирует уходить с европейского рынка.