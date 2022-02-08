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«Маардуский окунь 2022» вновь приглашает на рыбалку

Рыбалка. Снимок иллюстративный. ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

В следующую субботу, 19 февраля, лед Маардуского озера соберет десятки любителей подледной ловли рыбы, которые примут участие в традиционном соревновании «Маардуский окунь».

Среди всех участников будут разыграны многочисленные призы за самую большую и маленькую рыбу, в категориях самых молодой и пожилой рыболов, а также лучшей рыбак Маарду. В этом году победитель рыболовного соревнования получит подвесной мотор Tohatsu 3,5 л. с. Женщины, мужчины и молодежь до 15 лет будут оцениваться отдельно. Разрешенные приспособления для ловли рыбы – секушка и мормышка.

Зарегистрироваться можно на месте. Всем участникам соревнования будет предложен горячий рыбный суп.

Программа:

8:30-10:00 Сбор и регистрация – на парковке со стороны Петербургского шоссе

10:00 Открытие соревнований

10:00-13:00 Рыбалка

13:00-13:30 Взвешивание улова

14:00 Награждение победителей

Мероприятие организуют Маардуская горуправа и журнал «Каластая».

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