«Маардуский окунь 2022» вновь приглашает на рыбалку

Среди всех участников будут разыграны многочисленные призы за самую большую и маленькую рыбу, в категориях самых молодой и пожилой рыболов, а также лучшей рыбак Маарду. В этом году победитель рыболовного соревнования получит подвесной мотор Tohatsu 3,5 л. с. Женщины, мужчины и молодежь до 15 лет будут оцениваться отдельно. Разрешенные приспособления для ловли рыбы – секушка и мормышка.