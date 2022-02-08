«Маардуский окунь 2022» вновь приглашает на рыбалку
В следующую субботу, 19 февраля, лед Маардуского озера соберет десятки любителей подледной ловли рыбы, которые примут участие в традиционном соревновании «Маардуский окунь».
В следующую субботу, 19 февраля, лед Маардуского озера соберет десятки любителей подледной ловли рыбы, которые примут участие в традиционном соревновании «Маардуский окунь».
Среди всех участников будут разыграны многочисленные призы за самую большую и маленькую рыбу, в категориях самых молодой и пожилой рыболов, а также лучшей рыбак Маарду. В этом году победитель рыболовного соревнования получит подвесной мотор Tohatsu 3,5 л. с. Женщины, мужчины и молодежь до 15 лет будут оцениваться отдельно. Разрешенные приспособления для ловли рыбы – секушка и мормышка.
Зарегистрироваться можно на месте. Всем участникам соревнования будет предложен горячий рыбный суп.
8:30-10:00 Сбор и регистрация – на парковке со стороны Петербургского шоссе
10:00 Открытие соревнований
10:00-13:00 Рыбалка
13:00-13:30 Взвешивание улова
14:00 Награждение победителей
Мероприятие организуют Маардуская горуправа и журнал «Каластая».