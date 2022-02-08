Пребывание во время заседаний Рийгикогу в зале суда не повлияет на зарплату Майлис Репс

Зарплата члена Рийгикогу не связана с участием в заседании, подтвердила Postimees руководитель по связям с общественностью Эпп-Мария Кукемельк. Рядовой член Рийгикогу получает 4399 евро в месяц.

Напомним, что вчера в Харьюском уездном суде начался процесс по делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс, обвиняемой в присвоении государственного имущества и мошенничестве.

Прокурор Денис Часовских во вступительной речи представил суду обзор обвинения, в котором отметил, что собранные доказательства должны подтвердить, что Майлис Репс совершила присвоение и мошенничество. По словам прокурора, обвинение в присвоении состоит из трех эпизодов и обвинение в мошенничестве из четырех эпизодов. Прокуратура хочет пригласить в суд почти три десятка свидетелей и представить суду письменные доказательства в шести томах.

После того как прокурор завершил свое выступление, Майлис Репс сказала суду, что обвинение ей понятно, но свою вину она не признает. «Я не признаю», - подчеркнула она. Защитник Репс, адвокат Андри Рохтла отметил, что выдвинутое против его подзащитной обвинение в полном объеме необоснованно и что Репс следует оправдать.

Министерство образования и науки выдвинуло против Репс гражданский иск на сумму в 118 818 евро и 77 центов, обзор иска представил присяжный адвокат Марко Кайръяк, представляющий интересы министерства. Судья Мярт Томинг спросил у Майлис Репс, что она думает по поводу этого иска, на что та заявила, что иск безоснователен. «Я не считаю его обоснованным и надеюсь, что очень скоро станет понятно, почему», - сказала экс-министр суду.