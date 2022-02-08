Кончен бал? Число сделок с квартирами в Таллинне с грохотом обвалилось

В первый месяц года в Таллинне была совершена 691 сделка с квартирами, что означает снижение их количества на 35% по сравнению с декабрем и на 8% по сравнению с январем прошлого года.

«После ценовой и покупательской гонки в последние два месяца прошлого года в январе случилось то, что должно было случится. Количество сделок уменьшилось, но цены по-прежнему на 13% выше, чем в январе прошлого года, — проанализировал статистику Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara. – Ситуацию на рынке можно сравнить с январем 2020 года, когда было совершено 736 сделок с квартирами».

«Однако каких-либо нисходящих тенденций ждать не стоит, и уже в феврале все потихоньку снова пойдет вверх», — убежден руководитель 1Partner Kinnisvara. Он отметил, что первый месяц года на рынке недвижимости традиционно более спокойный. «С точки зрения объема предложений выбор все еще значительно меньше, чем хотелось бы покупателям», — подчеркнул Вахтер.

В январе этого года средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне составляла 2530 евро, что на 5,7% ниже жаркого декабря. Самая дорогая квартира была продана в январе за 622 000 евро, а самая дешевая — за 1 000 евро.

Если посмотреть на все остальные объекты недвижимости помимо квартир, то тоже можно увидеть определенный спад. В январе с недвижимым имуществом в Таллинне было совершено 952 сделки купли-продажи, тогда как в декабре - 1348 сделок. Общая стоимость сделок с недвижимостью в столице в январе составила 137 миллионов евро, что более чем на 60% меньше, чем в декабре, когда общая стоимость сделок достигла 357 миллионов евро. По сравнению с январем прошлого года общая стоимость сделок с недвижимостью в этом году была примерно на 9%.