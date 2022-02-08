Картина дня: смягчение ограничений, ситуация вокруг Украины и рост цен

На потребителей второй месяц подряд обрушивается ценовой шок. В январе потребительские цены снова выросли более чем на одну десятую. Рост цен был вызван резким подрожанием энергоносителей, транспорта и продуктов питания, при этом цены на картофель взлетели за год аж на целых 107 процентов. Читать далее...

Капля камень точит, или Как идет интеграция ромской общины в Валга

В небольшом приграничном городе Валга на юге Эстонии образовалось крупнейшее в нашей стране поселение цыган, и их численность стремительно растет по сей день. В 2020 году Министерство культуры совместно с Фондом интеграции запустило проект по интегрированию этого сообщества. О возникающих проблемах, проделанной работе и планах на будущее мы беседуем с ментором валгаской ромской общины Ириной Анисимовой. Читать далее...

Уборка улиц, или Театр абсурда в заснеженном Таллинне

"Любопытные сценки пришлось наблюдать в эти дни. В воскресенье, едва на смену метели со снегопадом пришла по-мартовски слякотная оттепель, по Нарвскому шоссе в сторону Маарду с деловым видом проследовали, посверкивая желтыми мигалками, сразу две снегоуборочных машины. Хотя проезжая часть здесь и без того очищена до асфальта. В отличие от ближайших параллельных улиц Ляэнемере и Линнамяэ…" - пишет Вячеслав Иванов.

Олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке у биатлониста Кантена Майе

Завершилась мужская индивидуальная гонка биатлонистов. Спортсмены преодолели дистанцию протяженностью 20 км. Золотая медаль в этой дисциплине досталась Кентену Фийону Майе (он принес Франции первую медаль этой олимпиады), на втором месте белорус Антон Смольский и бронза у Йоханнеса Бе (Норвегия). Читать далее...

Вяльбе отреагировала на решение Большунова пропустить на Олимпиаде в Пекине спринт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине. Читать далее...

Андрес Ягер: «Единая» эстонская школа не только абсурдна, но и вредна

Традиционная эстонская школа восходит ко временам Форселиуса (педагог, один из основателей народного образования в Эстонии – прим. ред.), она развивалась на протяжении нескольких столетий и 1 декабря 1919 года увенчалась созданием эстоноязычного университета. Долгий путь развития прошла и русскоязычная школа, т. е. традиционная русская школа в Эстонии. Читать далее...

Законопроект: клиенту больше не смогут отказать в кредите из-за того, что он слишком стар