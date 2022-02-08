Картина дня: смягчение ограничений, ситуация вокруг Украины и рост цен
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 февраля.
Члены правительства приняли принципиальное решение с 14 февраля упразднить требование проверки COVID-cправок для всех мероприятий и видов деятельности вне помещений. Читать далее...
Сегодня правительство проводит заседание по теме ковида. Предложения о смягчении коронаограничений сделали и министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ), и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия». Читать далее...
Во вторник Харьюский уездный суд приговорил к длительному тюремному заключению 22-летнего Валентина Крутых, который в конце января прошлого года во время ссоры на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ убил 35-летнего мужчину. Читать далее...
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что смог договориться с Владимиром Путиным о предотвращении эскалации ситуации вокруг Украины. В то же время в Кремле опровергли информацию о сделке двух президентов по Украине. Читать далее...
Комплекс замка Тоомпеа, испытывающий коммунальные проблемы и требующий больших расходов на содержание, можно без особых препятствий привести в порядок, показал анализ охраны памятников старины, проведенный Таллиннским департаментом городского планирования. Но до начала ремонта правительству нужно найти деньги на проектирование. Читать далее...
Завершилась короткая мужская программа по фигурному катанию. Первое место у американского фигуриста, установившего несколько рекордов, Нейтана Чена. Промежуточные серебро и бронза у представителей Японии - Юмы Кагиямы и Сёмы Уно. Читать далее...
МВД и Министерство экономики достигли соглашения о поправках к Закону об иностранцах. Цель состоит в том, чтобы облегчить привлечение иностранной рабочей силы в Эстонию, предоставив возможность найма работников из-за пределов ЕС. Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон (на фото) сказал Postimees в прямом эфире, что, например, в Финляндии, Швеции и Дании было то же самое в моменты нехватки рабочей силы, поэтому трудовая миграция и в Эстонии появилась, чтобы остаться. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 934 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6288. Скончались десять человек с коронавирусом. Читать далее...
В очередном выпуске программы Kuuuurija анонимный сотрудник Лыунаской префектуры рассказывает о закулисье мира полиции. Читать далее...
На потребителей второй месяц подряд обрушивается ценовой шок. В январе потребительские цены снова выросли более чем на одну десятую. Рост цен был вызван резким подрожанием энергоносителей, транспорта и продуктов питания, при этом цены на картофель взлетели за год аж на целых 107 процентов. Читать далее...
В небольшом приграничном городе Валга на юге Эстонии образовалось крупнейшее в нашей стране поселение цыган, и их численность стремительно растет по сей день. В 2020 году Министерство культуры совместно с Фондом интеграции запустило проект по интегрированию этого сообщества. О возникающих проблемах, проделанной работе и планах на будущее мы беседуем с ментором валгаской ромской общины Ириной Анисимовой. Читать далее...
"Любопытные сценки пришлось наблюдать в эти дни. В воскресенье, едва на смену метели со снегопадом пришла по-мартовски слякотная оттепель, по Нарвскому шоссе в сторону Маарду с деловым видом проследовали, посверкивая желтыми мигалками, сразу две снегоуборочных машины. Хотя проезжая часть здесь и без того очищена до асфальта. В отличие от ближайших параллельных улиц Ляэнемере и Линнамяэ…" - пишет Вячеслав Иванов.
Завершилась мужская индивидуальная гонка биатлонистов. Спортсмены преодолели дистанцию протяженностью 20 км. Золотая медаль в этой дисциплине досталась Кентену Фийону Майе (он принес Франции первую медаль этой олимпиады), на втором месте белорус Антон Смольский и бронза у Йоханнеса Бе (Норвегия). Читать далее...
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине. Читать далее...
Традиционная эстонская школа восходит ко временам Форселиуса (педагог, один из основателей народного образования в Эстонии – прим. ред.), она развивалась на протяжении нескольких столетий и 1 декабря 1919 года увенчалась созданием эстоноязычного университета. Долгий путь развития прошла и русскоязычная школа, т. е. традиционная русская школа в Эстонии. Читать далее...
На этой неделе в Рийгикогу пройдет первое чтение проекта поправок к Закону о равном обращении, согласно которому невозможно будет отказать ходатайствующему о банковском лизинге или кредите только потому, что человек является слишком старым. Тот же закон распространяется и на людей с ограниченными возможностями. Читать далее...