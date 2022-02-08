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  • Эстония
  • Картина дня: смягчение ограничений, ситуация вокруг Украины и рост цен
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Картина дня: смягчение ограничений, ситуация вокруг Украины и рост цен

Иллюстративное фото. ФОТО: Jüri Looring

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 февраля.

На мероприятиях, проходящих на свежем воздухе, больше не будут проверять ковид-сертификаты

Члены правительства приняли принципиальное решение с 14 февраля упразднить требование проверки COVID-cправок для всех мероприятий и видов деятельности вне помещений. Читать далее...

Правительство обсуждает новые коронасмягчения

Сегодня правительство проводит заседание по теме ковида. Предложения о смягчении коронаограничений сделали и министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть (Партия реформ), и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия». Читать далее...

Убийство в Ласнамяэ: суд приговорил преступника к 15 годам тюрьмы

Во вторник Харьюский уездный суд приговорил к длительному тюремному заключению 22-летнего Валентина Крутых, который в конце января прошлого года во время ссоры на улице Маяка в столичном районе Ласнамяэ убил 35-летнего мужчину. Читать далее...

Была ли сделка по Украине? 〉 «Цель достигнута»: Макрон описал итоги переговоров с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что смог договориться с Владимиром Путиным о предотвращении эскалации ситуации вокруг Украины. В то же время в Кремле опровергли информацию о сделке двух президентов по Украине. Читать далее...

Замок Тоомпеа нуждается в капитальном ремонте: трубы лопаются, в окна дует

Комплекс замка Тоомпеа, испытывающий коммунальные проблемы и требующий больших расходов на содержание, можно без особых препятствий привести в порядок, показал анализ охраны памятников старины, проведенный Таллиннским департаментом городского планирования. Но до начала ремонта правительству нужно найти деньги на проектирование. Читать далее...

Блог и видео 〉 Первое место после короткой программы по фигурному катанию у Нейтана Чена

Завершилась короткая мужская программа по фигурному катанию. Первое место у американского фигуриста, установившего несколько рекордов, Нейтана Чена. Промежуточные серебро и бронза у представителей Японии - Юмы Кагиямы и Сёмы Уно. Читать далее...

Пеэп Петерсон: трудовые мигранты из третьих стран сдерживают рост зарплат

МВД и Министерство экономики достигли соглашения о поправках к Закону об иностранцах. Цель состоит в том, чтобы облегчить привлечение иностранной рабочей силы в Эстонию, предоставив возможность найма работников из-за пределов ЕС. Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон (на фото) сказал Postimees в прямом эфире, что, например, в Финляндии, Швеции и Дании было то же самое в моменты нехватки рабочей силы, поэтому трудовая миграция и в Эстонии появилась, чтобы остаться. Читать далее...

Скончалось десять человек с коронавирусом, выявлено 6288 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 934 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 6288. Скончались десять человек с коронавирусом. Читать далее...

Эстонским полицейским запрещено делать покупки в Латвии и России?

В очередном выпуске программы Kuuuurija анонимный сотрудник Лыунаской префектуры рассказывает о закулисье мира полиции. Читать далее...

Рост цен на энергию и продукты вызвал очередной шок

На потребителей второй месяц подряд обрушивается ценовой шок. В январе потребительские цены снова выросли более чем на одну десятую. Рост цен был вызван резким подрожанием энергоносителей, транспорта и продуктов питания, при этом цены на картофель взлетели за год аж на целых 107 процентов. Читать далее...

Капля камень точит, или Как идет интеграция ромской общины в Валга

В небольшом приграничном городе Валга на юге Эстонии образовалось крупнейшее в нашей стране поселение цыган, и их численность стремительно растет по сей день. В 2020 году Министерство культуры совместно с Фондом интеграции запустило проект по интегрированию этого сообщества. О возникающих проблемах, проделанной работе и планах на будущее мы беседуем с ментором валгаской ромской общины Ириной Анисимовой. Читать далее...

Уборка улиц, или Театр абсурда в заснеженном Таллинне

"Любопытные сценки пришлось наблюдать в эти дни. В воскресенье, едва на смену метели со снегопадом пришла по-мартовски слякотная оттепель, по Нарвскому шоссе в сторону Маарду с деловым видом проследовали, посверкивая желтыми мигалками, сразу две снегоуборочных машины. Хотя проезжая часть здесь и без того очищена до асфальта. В отличие от ближайших параллельных улиц Ляэнемере и Линнамяэ…" - пишет Вячеслав Иванов.

Олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке у биатлониста Кантена Майе

Завершилась мужская индивидуальная гонка биатлонистов. Спортсмены преодолели дистанцию протяженностью 20 км. Золотая медаль в этой дисциплине досталась Кентену Фийону Майе (он принес Франции первую медаль этой олимпиады), на втором месте белорус Антон Смольский и бронза у Йоханнеса Бе (Норвегия). Читать далее...

Вяльбе отреагировала на решение Большунова пропустить на Олимпиаде в Пекине спринт

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине. Читать далее...

Андрес Ягер: «Единая» эстонская школа не только абсурдна, но и вредна

Традиционная эстонская школа восходит ко временам Форселиуса (педагог, один из основателей народного образования в Эстонии – прим. ред.), она развивалась на протяжении нескольких столетий и 1 декабря 1919 года увенчалась созданием эстоноязычного университета. Долгий путь развития прошла и русскоязычная школа, т. е. традиционная русская школа в Эстонии. Читать далее...

Законопроект: клиенту больше не смогут отказать в кредите из-за того, что он слишком стар

На этой неделе в Рийгикогу пройдет первое чтение проекта поправок к Закону о равном обращении, согласно которому невозможно будет отказать ходатайствующему о банковском лизинге или кредите только потому, что человек является слишком старым. Тот же закон распространяется и на людей с ограниченными возможностями. Читать далее...

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