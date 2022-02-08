Чемпионат Эстонии по футболу стартует 1 марта

Также во вторник, 1 марта, состоится встреча пярнуского "Вапруса" с командой "Пайде". Днем позже состоятся еще три матча: "Транс" - "Легион", "Нымме Калью" - "Курессааре" и "Таммека" - "Флора".

Последние встречи сезона запланированы на 12 ноября. При составлении расписания учитывались возможности продвижения эстонских команд в евросерии – на этот случай предусмотрена альтернативная программа игр.

Весь сезон за играми Премиум-лиги можно наблюдать как на стадионе, так и в трансляции - по телеканалам ETV2, ETV +, а также на порталах Soccernet.ee и jalgpall.ee.