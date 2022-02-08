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Чемпионат Эстонии по футболу стартует 1 марта

футбол, иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

До начала сезона Премиум-лиги осталось чуть меньше месяца – 1 марта встретятся команда-чемпион прошлого года "Левадия" и клуб "Калев".

Также во вторник, 1 марта, состоится встреча пярнуского "Вапруса" с командой "Пайде". Днем позже состоятся еще три матча: "Транс" - "Легион", "Нымме Калью" - "Курессааре" и "Таммека" - "Флора".

Последние встречи сезона запланированы на 12 ноября. При составлении расписания учитывались возможности продвижения эстонских команд в евросерии – на этот случай предусмотрена альтернативная программа игр.

Весь сезон за играми Премиум-лиги можно наблюдать как на стадионе, так и в трансляции - по телеканалам ETV2, ETV +, а также на порталах Soccernet.ee и jalgpall.ee.

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