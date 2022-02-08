Автобус съехал в кювет, люди оказались в ловушке

В понедельник, 7 февраля, в 8.58 в Центр тревоги поступило сообщение, что автобус в деревне Аинду в волости Вильянди на скользкой дороге выехал в кювет.

По словам руководителя по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, спасатели помогли открыть дверь автобуса, чтобы из автобуса смогли выбраться 11 пассажиров.

Приехал запасной автобус, на котором люди смогли продолжить путь. В 9.57 автобус, выехавший в канаву, был вновь вытащен на дорогу с помощью заказанного буксира.

Руководитель Центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Касе сказал, что утром в понедельник были очень сложные дорожные условия, поэтому многие автобусы задерживались.