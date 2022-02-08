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Автобус съехал в кювет, люди оказались в ловушке

Фото иллюстративное. ФОТО: Marko Saarm

В Вильяндимаа спасателям пришлось помогать людям, которые застряли в съехавшем в кювет автобусе. По данным Sakala, в автобусе также находилась беременная.

В понедельник, 7 февраля, в 8.58 в Центр тревоги поступило сообщение, что автобус в деревне Аинду в волости Вильянди на скользкой дороге выехал в кювет.

По словам руководителя по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, спасатели помогли открыть дверь автобуса, чтобы из автобуса смогли выбраться 11 пассажиров.

Приехал запасной автобус, на котором люди смогли продолжить путь. В 9.57 автобус, выехавший в канаву, был вновь вытащен на дорогу с помощью заказанного буксира.

Руководитель Центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Касе сказал, что утром в понедельник были очень сложные дорожные условия, поэтому многие автобусы задерживались.

«В деревне Аинду дорога буквально исчезла из-под колес автобуса, — говорит Касе. - Дорога очень сильно сдвинулась, но водитель автобуса из-за сильного снегопада не понял, где проходит граница дороги, и колесо провалилось в снег».

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