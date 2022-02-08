Меэлиса Калдалу, уклоняющегося от суда, объявили в розыск

Суд на 41-летним Меэлисом Калдалу, которого обвиняют в угрозе взрыва, должен был продолжиться в понедельник в Тартуском уездном суде, но подсудимый туда не явился.

До этого чиновники Тартуской тюрьмы обратились в суд с просьбой заменить электронный надзор арестом, так как Меэлис Калдалу неоднократно нарушал правила электронного надзора.

Суд удовлетворил ходатайство Госпрокуратуры и распорядился принудить Меэлиса Калдалу покинуть место жительства, но его там не было. Суд счет, что поведение Меэлиса Калдалу указывает на то, что он умышленно уклоняется от судебного разбирательства, которое уже заканчивается, и что есть основания объявить его в розыск.