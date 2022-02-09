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Вахур Лайапеа: Все они узники самопровозглашенных республик

Режиссер, продюсер и оператор Вахур Лайапеа ФОТО: Liis Treimann

Татьяна – молодая красивая женщина. Замужем. Мама пятилетнего ребенка. Родом из Макеевки, промышленного города, который, по сути, сросся с Донецком. Из той части Украины, которую 7 апреля 2014 года российские вооруженные сепаратисты объявили Донецкой Народной Республикой. Ни одна зарубежная страна не признала это новобразование или его братское политобразование под названием Луганская республика. 18 февраля 2017 года Путин подписал указ о признании документов, выданных Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, пишет Postimees.

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В сентябре этого года исполнится пять лет, как муж Татьяны Александр обитает в тюремной камере. Если исполнится. Незадолго до заключения он перенес серьезную операцию. У него сердечная недостаточность. Его систематически избивали и пытали электрическим током. Перед пыткой обливали холодной водой. Однажды ночью Татьяна уехала из Макеевки навсегда.

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