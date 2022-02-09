Вахур Лайапеа: Все они узники самопровозглашенных республик
Татьяна – молодая красивая женщина. Замужем. Мама пятилетнего ребенка. Родом из Макеевки, промышленного города, который, по сути, сросся с Донецком. Из той части Украины, которую 7 апреля 2014 года российские вооруженные сепаратисты объявили Донецкой Народной Республикой. Ни одна зарубежная страна не признала это новобразование или его братское политобразование под названием Луганская республика. 18 февраля 2017 года Путин подписал указ о признании документов, выданных Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, пишет Postimees.