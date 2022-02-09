Вахур Лайапеа: Все они узники самопровозглашенных республик

В сентябре этого года исполнится пять лет, как муж Татьяны Александр обитает в тюремной камере. Если исполнится. Незадолго до заключения он перенес серьезную операцию. У него сердечная недостаточность. Его систематически избивали и пытали электрическим током. Перед пыткой обливали холодной водой. Однажды ночью Татьяна уехала из Макеевки навсегда.