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  • Эстония
  • Известный "борец с клеветниками" Роберт Сарв исключен из коллегии адвокатов

Известный "борец с клеветниками" Роберт Сарв исключен из коллегии адвокатов

Robert Sarv ФОТО: Konstantin Sednev

На сегодняшнем заседании правления адвокатуры было принято решение об исключении адвоката Роберта Сарве из Эстонской коллегии адвокатов, пишет Postimees.

Решение основано на оценочном собеседовании, проведенном 13 января, и оценке соответствия профессиональной пригодности от 24 января, согласно которым Роберт Сарв не соответствует требованиям профессиональной пригодности.

Комиссия указала, что профессиональные нарушения Роберта Сарва со временем участились.

«По оценке комиссии, повторное наказание по одним и тем же правовым основаниям и неоднократное обращение внимания на необходимость соблюдения одних и тех же профессиональных требований свидетельствуют о том, что адвокат не следовал решениям суда чести при толковании требований профессиональной этики и оказании юридических услуг», - постановила комиссия по профпригодности.

Таким образом, был сделан вывод, что понимание Робером Сарве профессиональных требований не соответствует ожидаемому уровню. Кроме того, ответы Сарва во время оценочного интервью не убедили комиссию в том, что он сделал какие-либо выводы после решения суда чести.

«Комиссия установила, что адвокат не понимает требований, предъявляемых к адвокату, и/или не желает им следовать. Адвокат часто был осведомлен о выборе, касающемся нарушения профессиональных требований, что, в свою очередь, означает, что адвокат был безразличен к профессиональным требованиям».

Роберт Сарв стал широко известным в последние пару лет благодаря делам, в которых он защищал знаменитостей от анонимных интернет-комментаторов. Согласно веб-сайту EmeraldLegal, Роберт Сарв - адвокат, привлекший к ответственности наибольшее количество клеветников в Эстонии.

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