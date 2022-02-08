Фото ⟩ Марко Михкельсон возложил цветы на месте убийства Немцова

На своей странице в Facebook Михкельсон написал, что в конце этого месяца исполнится семь лет со дня убийства самого известного демократического лидера России и его хорошего друга Бориса Немцова. "Заказчики его убийства до сих пор неизвестны. Сегодня днем я посетил мост у Кремля, где он был убит 27 февраля 2015 года, и в память о нем оставил цветы, - написал он. - Российские власти делают все возможное, чтобы стереть память о Немцове. Вряд ли мои цветы останутся там надолго, но, несмотря на это, стереть память невозможно никакими средствами. Именно сейчас Немцова сильно не хватает в России".