Tallink возобновит рейсы между Таллинном и Стокгольмом с 18 февраля

Паромы Tallink начнут курсировать между Таллинном и Стокгольмом по более плотному графику либо в конце марта, либо в начале апреля, рассказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк.

В среду, 9 февраля, Швеция снимет все коронавирусные ограничения внутри страны, и с этого дня граждане Евросоюза смогут въезжать в страну без ограничений. Запрет на въезд на территорию королевства для жителей других стран действует до 31 марта.