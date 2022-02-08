Руководители больниц: проблемы не в лечении омикрона, а в его широком распространении
По словам главного врача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга и члена правления Клиники Тартуского университета профессора Йоэля Старкопфа, лечение больных с омикрон-штаммом существенно не отличается от лечения заболевших дельта-штаммом: проблемы доставляет широкое распространение омикрона, что сопровождается большим числом заболевших и, соответственно, ростом числа госпитализированных, пишет Rus.ERR.