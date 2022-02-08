Вт, 8.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Руководители больниц: проблемы не в лечении омикрона, а в его широком распространении

Руководители больниц: проблемы не в лечении омикрона, а в его широком распространении

Профессор Йоэль Старкопф. ФОТО: Ragnar Peets

По словам главного врача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга и члена правления Клиники Тартуского университета профессора Йоэля Старкопфа, лечение больных с омикрон-штаммом существенно не отличается от лечения заболевших дельта-штаммом: проблемы доставляет широкое распространение омикрона, что сопровождается большим числом заболевших и, соответственно, ростом числа госпитализированных, пишет Rus.ERR.

При этом порог госпитализации не изменился, и время, проведенное в больнице, также в основном остается прежним, но видно, что инфицированные штаммом омикрон меньше нуждаются в стационарном лечении.

По словам руководителей больниц, проблемой являются и очаги внутри больниц.

Старкопф также отметил, что следует искать способы изоляции пациентов, у которых омикрон является сопутствующим заболеванием.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back