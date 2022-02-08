По Эстонии приступили к работе еще десять новых веб-констеблей

В этом году к трем уже работающим в Департаменте полиции и погранохраны веб-констеблям присоединились еще десять таких специалистов, которые будут оказывать помощь и давать консультации жителям Эстонии в социальных сетях. Деятельность веб-полицейских расширили, чтобы эта услуга была качественнее, доступнее и персональнее.

Новые рабочие места созданы при отделениях полиции по всей Эстонии. "Раньше люди могли обращаться через Facebook со своими вопросами и заботами к трем веб-констеблям – Яне Фроловой-Алферьев, Андеро Сеппу и Кармен Рауд. Так как все больше людей пользуется соцсетями, возникла необходимость увеличить число полицейских и в виртуальном мире. Сейчас у людей появилась возможность связаться с веб-полицейским своего региона, у которого есть и знания о том, что происходит в интернете, и обзор актуальных в данном регионе тем", – сказала ведущий чиновник по охране правопорядка департамента полиции и погранохраны Кайри Рянк.

По словам капитана полиции Кайри Рянк, основная задача веб-полицейских – быть активными в местных группах социальных сетей, делиться информацией, замечать и предотвращать опасности и следить за происходящим в веб-среде.

"Если веб-полицейский заметит неподобающее поведение в сети, например, кому-то угрожают, полицейский обязательно свяжется на нарушителем. Если будет выявлено нарушение закона, например, в сети будет распространяться видео, где кого-то бьют, веб-полицейский передаст такое видео отделению полиции, которое расследует этот случай", – пояснила Рянк.

Веб-констебли также проводят обучение жителей своего региона на тему безопасности, чтобы люди разных возрастов были осведомлены об опасностях, которые могут подстерегать интернет-пользователей.