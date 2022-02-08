Евросоюз намерен потратить 43 миллиарда евро на борьбу с дефицитом полупроводников

Документ предполагает, что блок привлечет более 43 миллиардов евро государственных и частных инвестиций для развития индустрии, от которой зависит производство электромобилей и электроники.

Регион намерен потратить средства на то, чтобы ограничить свою экономическую зависимость от Азии — мирового лидера по производству полупроводников. Наращивание этой индустрии стало стратегическим приоритетом для ЕС во время пандемии, когда поставки частично прекратились, заводы остановились, а склады были опустошены. Зависимость Европы от азиатских производителей чипов вызвала массовый дефицит в регионе и привела к остановке сборочных конвейеров. Кроме того, крупным поставщиком чипов в ЕС является Китай, с которым запад старается ограничить сотрудничество. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за счет обширных инвестиций ЕС удвоит свою долю на рынке до 20 процентов к 2030 году.

По ее словам, выход на этот уровень «означает в четыре раза больше усилий», учитывая стремительный рост спроса на микросхемы в мире. «Без чипов нет цифрового перехода, нет зеленого перехода, нет технологического лидерства. Обеспечение поставок самых передовых чипов стало [для Европы] экономическим и геополитическим приоритетом», — сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в рамках проекта будут спонсироваться научные разработки, их проектирование и тестирование.