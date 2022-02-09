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  • Украине подарили современный полевой госпиталь, построенный в Эстонии

Украине подарили современный полевой госпиталь, построенный в Эстонии

Заместителю министра обороны Украины передали символические ключи от полевого госпиталя. ФОТО: Eesti Kaitsevägi

Вчера Украине подарили построенный в Эстонии полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро, за который заплатила Германия.

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Церемония передачи прошла в Минной гавани в Таллинне, где больницу приняла заместитель министра обороны Украины Ханна Малиар. На месте были также посол Германии в Эстонии Кристиане Гоман и министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Партия реформ).

«Все это решение было разработано в течение шести лет на предприятиях Semetron и Maru, при поддержке Министерства обороны и при плотном сотрудничестве с Силами обороны Эстонии», - сказал Postimees менеджер по экспорту предприятия оборонной промышленности Semetron Маргус Цахкна.

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