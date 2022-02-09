Украине подарили современный полевой госпиталь, построенный в Эстонии
Вчера Украине подарили построенный в Эстонии полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро, за который заплатила Германия.
Вчера Украине подарили построенный в Эстонии полевой госпиталь стоимостью 5,3 млн евро, за который заплатила Германия.
Церемония передачи прошла в Минной гавани в Таллинне, где больницу приняла заместитель министра обороны Украины Ханна Малиар. На месте были также посол Германии в Эстонии Кристиане Гоман и министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Партия реформ).