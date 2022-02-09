Украине подарили современный полевой госпиталь, построенный в Эстонии

Церемония передачи прошла в Минной гавани в Таллинне, где больницу приняла заместитель министра обороны Украины Ханна Малиар. На месте были также посол Германии в Эстонии Кристиане Гоман и министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Партия реформ).

«Все это решение было разработано в течение шести лет на предприятиях Semetron и Maru, при поддержке Министерства обороны и при плотном сотрудничестве с Силами обороны Эстонии», - сказал Postimees менеджер по экспорту предприятия оборонной промышленности Semetron Маргус Цахкна.