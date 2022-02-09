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  • Решивший заработать на инвестициях житель Таллинна лишился 30 000 евро

Решивший заработать на инвестициях житель Таллинна лишился 30 000 евро

Деньги. ФОТО: Arvo Meeks

Мошенники по-прежнему не дают покоя доверчивым жителям Эстонии. Очередной жертвой злоумышленников стал 54-летний житель Таллинна, который решил заработать на инвестициях.

Неизвестные позвонили жертве и предложили создать создать кошелек на криптовалютной бирже Binance, а затем попросили зарегистрироваться на сайте f-investors.com.

Мошенники сделали все для того, чтобы у жертвы сложилось ложное впечатление, что вложенные им средства приносят прибыль. В действительности снять деньги мужчине не удалось, зато под разными предлогами от него требовали новых вкладов.

Сумма ущерба составила не менее 30 000 евро. По факту мошенничества было начато уголовное производство.

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