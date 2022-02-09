В прошлом году экспорт вырос на 28, а импорт на 32 процента
По данным Департамента статистики, в 2021 году экспорт товаров увеличился по сравнению с 2020 годом на 28, а импорт на 32 процента. В декабре экспорт товаров вырос на 24% и импорт – на 27%.
По данным Департамента статистики, в 2021 году экспорт товаров увеличился по сравнению с 2020 годом на 28, а импорт на 32 процента. В декабре экспорт товаров вырос на 24% и импорт – на 27%.
В 2021 году из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 18 млрд евро и импортировано в Эстонию почти на 20 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 1,8 млрд евро и в сравнении с 2020 годом увеличился на 880 млн евро. На рост дефицита более всего повлияла торговля сырьем и продукцией химической промышленности, а также транспортными средствами. Наибольший профицит отмечен в торговле древесиной и изделиями из древесины, а также различными промышленными товарами (включая мебель, сборные деревянные строения).
Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что 2021 год запомнится быстрым ростом цен, который существенно повлиял на увеличение оборота во внешней торговле. Индекс цен на экспортную продукцию увеличился в сравнении с 2020 годом на 12,2% и индекс цен на импортную продукцию – на 8,1%. Из Эстонии товары экспортировались в 186 государств и импортировались в Эстонию из 151 государства. «Нашими важнейшими партнерами по внешней торговле были государства-члены Европейского союза, их доля в экспорте составила 67% и в импорте – 73%», – пояснила Пуура.
Из товаров больше всего экспортировались минеральное топливо, электрооборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с 2020 годом наиболее увеличился (на 1,5 млрд евро) вывоз минеральной продукции, в том числе переработанных минеральных масел, тяжелых топливных масел и электроэнергии; древесины и изделий из древесины (на 512 млн евро), в том числе планок из хвойных пород дерева, древесных гранул, клееной древесины, а также электрооборудования (на 466 млн евро), в том числе коммуникационного оборудования и телефонов.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и США. В Финляндию экспортировались преимущественно части моторов, изделия из металла и природный газ, в Латвию – электроэнергия, молоко и легковые автомобили. Экспорт увеличился более всего в США, Латвию и Нидерланды. В США больше вывозилось коммуникационного оборудования и минерального топлива, в Латвию – электроэнергии и легковых автомобилей, а в Нидерланды – минерального топлива и сборных деревянных строений.
Реэкспорт из Эстонии увеличился на 23%, а вывоз эстонских товаров – на 29%. Доля товаров эстонского производства составила 72% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного топлива, коммуникационного оборудования, сборных деревянных строений, древесных планок, отходов железа и стали, а также уплотнительных смесей.
Из товаров в Эстонию больше всего импортировались минеральное топливо, электрооборудование, механические машины и оборудование, транспортные средства, а также металл и изделия из металла. Более всего увеличился ввоз минерального топлива (на 1,5 млрд евро), в том числе произведенных для переработки масел, моторного топлива и электроэнергии; металла и изделий из металла (на 543 млн евро), а также транспортных средств (на 487 млн евро), в том числе легковых автомобилей.
Больше всего товаров ввозилось из Финляндии, России и Германии. Наиболее увеличился импорт из России, Финляндии и Германии. Из России больше ввозилось минерального топлива и удобрений, из Финляндии – электроэнергии и моторного топлива, а из Германии – легковых автомобилей, различных машин и промышленного оборудования.
В декабре прошлого года из Эстонии экспортировано товаров на 1,7 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,9 млрд евро. На рост экспорта более всего повлиял вывоз минерального топлива, древесины и изделий из древесины, а на рост импорта – ввоз минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также сырья и продукции химической промышленности. Больше всего товаров экспортировалось в Финляндию, Латвию и США, а импортировалось – из Финляндии, Латвии и Литвы.
Экспорт и импорт по разделам товаров, 2021
Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН)
Экспорт
Импорт
Баланс, млн евро
млн евро
доля, %
динамика по сравнению прошлого года, %
млн евро
доля, %
динамика по сравнению прошлого года, %
ВСЕГО
18220
100
28
19969
100
32
-1750
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)
1471
8
3
1777
9
9
-306
Минеральная продукция (V)
3099
17
96
3253
16
84
-154
Сырье и продукция химической промышленности (VI)
900
5
16
1781
9
20
-881
Резиновые и пластмассовые изделия (VII)
545
3
21
1082
5
29
-537
Древесина и изделия из древесины (IX)
2001
11
34
965
5
65
1036
Бумага и изделия из бумаги (X)
367
2
20
303
2
13
64
Текстиль и изделия из текстиля (XI)
411
2
10
705
4
13
-293
Металл и изделия из металла (XV)
1499
8
35
1902
10
40
-403
Машины и механическое оборудование (84)
1402
8
16
1996
10
29
-594
Электрооборудование(85)
2810
15
20
2289
11
21
521
Транспортные средства (XVII)
1181
6
28
1965
10
33
-785
Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)
468
3
-13
411
2
1
57
Различные промышленные изделия (XX)
1390
8
20
545
2
29
845
Прочее
678
4
12
996
5
14
-318