В прошлом году экспорт вырос на 28, а импорт на 32 процента

В 2021 году из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 18 млрд евро и импортировано в Эстонию почти на 20 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 1,8 млрд евро и в сравнении с 2020 годом увеличился на 880 млн евро. На рост дефицита более всего повлияла торговля сырьем и продукцией химической промышленности, а также транспортными средствами. Наибольший профицит отмечен в торговле древесиной и изделиями из древесины, а также различными промышленными товарами (включая мебель, сборные деревянные строения).

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что 2021 год запомнится быстрым ростом цен, который существенно повлиял на увеличение оборота во внешней торговле. Индекс цен на экспортную продукцию увеличился в сравнении с 2020 годом на 12,2% и индекс цен на импортную продукцию – на 8,1%. Из Эстонии товары экспортировались в 186 государств и импортировались в Эстонию из 151 государства. «Нашими важнейшими партнерами по внешней торговле были государства-члены Европейского союза, их доля в экспорте составила 67% и в импорте – 73%», – пояснила Пуура.

Из товаров больше всего экспортировались минеральное топливо, электрооборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с 2020 годом наиболее увеличился (на 1,5 млрд евро) вывоз минеральной продукции, в том числе переработанных минеральных масел, тяжелых топливных масел и электроэнергии; древесины и изделий из древесины (на 512 млн евро), в том числе планок из хвойных пород дерева, древесных гранул, клееной древесины, а также электрооборудования (на 466 млн евро), в том числе коммуникационного оборудования и телефонов.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и США. В Финляндию экспортировались преимущественно части моторов, изделия из металла и природный газ, в Латвию – электроэнергия, молоко и легковые автомобили. Экспорт увеличился более всего в США, Латвию и Нидерланды. В США больше вывозилось коммуникационного оборудования и минерального топлива, в Латвию – электроэнергии и легковых автомобилей, а в Нидерланды – минерального топлива и сборных деревянных строений.

Реэкспорт из Эстонии увеличился на 23%, а вывоз эстонских товаров – на 29%. Доля товаров эстонского производства составила 72% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного топлива, коммуникационного оборудования, сборных деревянных строений, древесных планок, отходов железа и стали, а также уплотнительных смесей.

Из товаров в Эстонию больше всего импортировались минеральное топливо, электрооборудование, механические машины и оборудование, транспортные средства, а также металл и изделия из металла. Более всего увеличился ввоз минерального топлива (на 1,5 млрд евро), в том числе произведенных для переработки масел, моторного топлива и электроэнергии; металла и изделий из металла (на 543 млн евро), а также транспортных средств (на 487 млн евро), в том числе легковых автомобилей.

Больше всего товаров ввозилось из Финляндии, России и Германии. Наиболее увеличился импорт из России, Финляндии и Германии. Из России больше ввозилось минерального топлива и удобрений, из Финляндии – электроэнергии и моторного топлива, а из Германии – легковых автомобилей, различных машин и промышленного оборудования.

В декабре прошлого года из Эстонии экспортировано товаров на 1,7 млрд евро и импортировано в Эстонию на 1,9 млрд евро. На рост экспорта более всего повлиял вывоз минерального топлива, древесины и изделий из древесины, а на рост импорта – ввоз минеральной продукции, металла и изделий из металла, а также сырья и продукции химической промышленности. Больше всего товаров экспортировалось в Финляндию, Латвию и США, а импортировалось – из Финляндии, Латвии и Литвы.



Экспорт и импорт по разделам товаров, 2021