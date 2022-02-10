Почему не все стартапы должны становиться большими корпорациями?
Наравне с крупными стартапами в Эстонии развиваются и те, которые рассчитаны на выполнение небольших задач. Но такие проекты не менее интересны и не менее важны.
Наравне с крупными стартапами в Эстонии развиваются и те, которые рассчитаны на выполнение небольших задач. Но такие проекты не менее интересны и не менее важны.
Семен Соболевский благодаря своему стартапу переехал в Эстонию из Беларуси, он создатель приложения Accudriver, в котором одним щелчком мыши можно сравнить правила дорожного движения и дорожные знаки между разными странами.