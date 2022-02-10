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Почему не все стартапы должны становиться большими корпорациями?

Приложение помогает сориентироваться в дорожных знаках конкретной страны. ФОТО: Марина Бегункова

Наравне с крупными стартапами в Эстонии развиваются и те, которые рассчитаны на выполнение небольших задач. Но такие проекты не менее интересны и не менее важны.

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Семен Соболевский благодаря своему стартапу переехал в Эстонию из Беларуси, он создатель приложения Accudriver, в котором одним щелчком мыши можно сравнить правила дорожного движения и дорожные знаки между разными странами.

«И увидеть это в наглядном и понятном формате, — начинает рассказ Семен. - Я любитель автопутешествий, и во время очередной поездки мне стало понятно, что я иногда вижу новые для меня знаки, а правила и специфика вождения во многих странах отличается. Во время одного путешествия я попал в неловкую ситуацию, мне кто-то посигналил. Я понял, что с этим нужно что-то делать!»

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