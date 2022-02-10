Почему не все стартапы должны становиться большими корпорациями?

«И увидеть это в наглядном и понятном формате, — начинает рассказ Семен. - Я любитель автопутешествий, и во время очередной поездки мне стало понятно, что я иногда вижу новые для меня знаки, а правила и специфика вождения во многих странах отличается. Во время одного путешествия я попал в неловкую ситуацию, мне кто-то посигналил. Я понял, что с этим нужно что-то делать!»