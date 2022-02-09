S&P: возможные санкции подорвут долгосрочные перспективы роста для России

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, опубликованном во вторник, 8 февраля. При этом жесткие ограничительные меры остаются риском, подрывающим перспективы роста РФ в долгосрочном плане, указали эксперты.

На первых порах стране удастся справляться с негативным воздействием штрафных мер благодаря консервативной макроэкономической политике и сильным бюджетным и внешнеэкономическим показателям, следует из базового сценария аналитиков. Однако дальнейшее ухудшение геополитической ситуации "в рамках наиболее неблагоприятного сценария может привести к введению более жестких санкций, затрагивающих основные экспортные товары России, а также вызвать резкий рост мировых цен на энергоносители", говорится в отчете.

Переброска российских войск к границе Украины

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями.