Пресс-конференция ⟩ Восточно-Таллиннская центральная больница ITK приостанавливает плановое лечение: болен медперсонал

Мари-Анне Хярма сообщила, что растет число госпитализаций людей, привитых двумя дозами вакцины. Больницы перегружены. Восточно-Таллиннская центральная больница (ITK) вынуждена приостановить на этой неделе плановое лечение из-за болезни персонала. Она отдельно уточнила, что пуская на работу потенциально опасного человека, который может быть заразен, работодатель принимает на себя все риски, связанные с таким решением. А сам допущенный на работу человек должен носить респиратор FFP2 или FFP3.

Хярма сказала, что на ведение определенных послаблений пришлось бы идти так или иначе. И решения принимались, исходя из оптимистичных сценариев. Однако на данный момент приходится расценивать как очень высокую реализацию, напротив, сценария пессимистичного.

Доктор Альметс напомнил, что больницы – не единственная часть системы здравоохранения, которая страдает от перегруженности. ЭМО, скорая помощь и семейные врачи тоже загружены сверх всякой меры. Заболевший человек идет к семейному врачу или вызывает скорую. Специалисты первичной медпомощи на пределе. В больницах снова очень высок рост числа госпитализаций, в частности, пациентов с тяжелой формой ковида.

Большинство из них в возрасте, но в PERH, например, есть и 40-летние больные, которые прежде ни на что не жаловались, а попали в больницу с тяжелой дыхательной недостаточностью. Это не болезнь стариков, и большая ошибка думать, что «старые так или иначе умрут». Все совсем не так. И тяжелая форма ковида имеет очень большое значение по причине того, что персонал тоже заболевает.

Альметс подчеркнул, что пациентов в отделение интенсивной терапии поступает очень много. Опыт других стран показывает, что это не так уж страшно, но мы отличаемся от них невысоким уровнем вакцинации. «Еще не поздно сделать бустерную прививку, это определенно очень на пользу», – напомнил доктор. И подтвердил, что состояние с койками в больницах критическое: «Нам нужно больше мест. Особенно важны койко-места вторичной помощи».

На просьбу представить черный сценарий в цифрах, Альтметс ответил: «Мы знаем, что в больницы поступает где-то 1% от заразившихся. Это означает, что ежедневно в больницу обращаются 70–80 человек. Сейчас мы видим, что пик госпитализаций еще только наступает. Если бы лимит в больницах составлял 600–700 пациентов, работников бы вполне хватало. Скорее предел для больниц составляет 500 человек».

На вопрос о том, сколько человек заражено и болеет в PERH, и следует ли прекратить плановое лечение, Альметс затруднился с точным ответом. «Гадать не собираюсь», - уточнил он. Но предположил, что если уж так случится, что все врачи и медсестры будут больны, то, конечно, услуги планового лечения больница предлагать не сможет.

На вопрос о причинах приостановки планового лечения в ITK Мари-Анне Хярма сообщила, что сейчас у департамента есть информация только о нехватке персонала.