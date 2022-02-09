Пресс-конференция ⟩ Восточно-Таллиннская центральная больница ITK приостанавливает плановое лечение: болен медперсонал
Сегодня прошла пресс-конференция Департамента здоровья. Участники дали обзор текущего состояния ситуации с ковидом и новые прогнозы. Обсуждалось, в частности, влияние штамма омикрон на стационарное лечение. На вопросы журналистов отвечали исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и доктор Майт Альтметс, член Научного совета, консультирующего правительство Эстонии, старший врач и глава Службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы.