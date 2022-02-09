ОБСЕ начала диалог по безопасности в свете конфликта вокруг Украины

Подобной угрозы масштабной войны в Европе не наблюдалось уже несколько десятилетий, заявил польский министр иностранных дел Збигнев Рау во вторник, 8 февраля. "Мы начинаем восстанавливать доверие, прозрачность и сотрудничество", - добавил он после заседания 57 стран - участниц ОБСЕ в Вене.

Польша в 2022 году председательствует в организации под руководством главы МИД. Рау намерен 9 февраля посетить Киев, а 15 февраля отправится в Москву.

Постпред РФ назвал диалог в ОБСЕ преждевременным

Между тем постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич посчитал инициативу Варшавы преждевременной. "Нам необходимо сфокусироваться на диалоге с США и странами - членами НАТО", - подчеркнул он. ОБСЕ не способна вести переговоры по оформлению юридически обязывающих соглашений, добавил Лукашевич.