ОБСЕ начала диалог по безопасности в свете конфликта вокруг Украины
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала профильные консультации в свете конфликта вокруг Украины, пишет DW.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала профильные консультации в свете конфликта вокруг Украины, пишет DW.
Подобной угрозы масштабной войны в Европе не наблюдалось уже несколько десятилетий, заявил польский министр иностранных дел Збигнев Рау во вторник, 8 февраля. "Мы начинаем восстанавливать доверие, прозрачность и сотрудничество", - добавил он после заседания 57 стран - участниц ОБСЕ в Вене.
Польша в 2022 году председательствует в организации под руководством главы МИД. Рау намерен 9 февраля посетить Киев, а 15 февраля отправится в Москву.
Между тем постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич посчитал инициативу Варшавы преждевременной. "Нам необходимо сфокусироваться на диалоге с США и странами - членами НАТО", - подчеркнул он. ОБСЕ не способна вести переговоры по оформлению юридически обязывающих соглашений, добавил Лукашевич.
Соединенные Штаты вновь раскритиковали действия России. Москва без очевидной причины разместила свыше 100 тысяч военнослужащих близ украинской границы, указала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. "Ни Украина, ни НАТО, ни США не представляют для России угрозу", - отметила она. Вашингтон призвал Москву к деэскалации напряженной геополитической обстановки и "выбору дипломатии вместо конфликта".