За сутки в Эстонии скончались 13 человек с коронавирусом

По состоянию на утро 9 февраля, в больницах находится 413 пациентов с коронавирусом. Из них 270 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 182 человека, или 67,4% не были вакцинированы, а 88, или 32,6% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 98 новых историй болезни, из которых в 74 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 37 пациентов с симптомами COVID-19. Скончалось 13 человек с коронавирусом: 66-летний мужчина, 71-летний мужчина, 72-летний мужчина, 72-летняя женщина, 73-летний мужчина, 74-летняя женщина, 75-летняя женщина, 82-летний мужчина, 82-летняя женщина, 85-летняя женщина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина и 96-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 410,0 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 620,7 невакцинированных человек в день.