Ловите момент! Под Тырва продается озеро со своим островом и мельницей
В Валгамаа, недалеко от города Тырва, продается земельный участок с исторической водяной мельницей и собственным водохранилищем, пишет Kodu.
В Валгамаа, недалеко от города Тырва, продается земельный участок с исторической водяной мельницей и собственным водохранилищем, пишет Kodu.
Водяная мельница на берегу реки Ыхне была построена в 1870 году и работала до 1980 года. Великолепное здание знавало лучшие времена, но его мощные стены еще крепки, да и крыша не обрушилась.
Общая площадь участка 9,5 га, из них запрудное озеро занимает 3,5 га. Через участок проходит дорога, которая делит его на две части: одну, где расположен дом, и другую, где расположено водохранилище с небольшим островком. Так что новый собственник будет иметь основание гордиться тем, что у него есть свой собственный остров. В этих краях - настоящая редкость!
Другая важная информация об объекте: электричество не подключено, за подключение придется заплатить около тысячи евро, а желающие вырабатывать электричество самостоятельно, должны будут построить рыбоход (есть предварительный проект). Все подробности находятся ЗДЕСЬ.