Ловите момент! Под Тырва продается озеро со своим островом и мельницей

Водяная мельница на берегу реки Ыхне была построена в 1870 году и работала до 1980 года. Великолепное здание знавало лучшие времена, но его мощные стены еще крепки, да и крыша не обрушилась.

Участок недвижимости. ФОТО: KV.EE

Общая площадь участка 9,5 га, из них запрудное озеро занимает 3,5 га. Через участок проходит дорога, которая делит его на две части: одну, где расположен дом, и другую, где расположено водохранилище с небольшим островком. Так что новый собственник будет иметь основание гордиться тем, что у него есть свой собственный остров. В этих краях - настоящая редкость!

Мельница. ФОТО: KV.EE