В 2021 году зарегистрировали рекордно низкое количество убийств

«Количество краж выросло, по сравнению с предыдущим годом, на 9 процентов, но в течение двух предыдущих лет число краж было рекордно низким. Будем надеяться, что это был единичный рост», - сказала министр юстиции Марис Лаури.

Половину краж совершили в магазинах. Таких краж в 2021 году зарегистрировали 3527 — этот показатель остался на одном уровне с 2020 годом. Краж в жилых помещениях зарегистрировано на 16 процентов меньше, но краж из автомобилей на 37 процентов больше. Очень быстро растет число зарегистрированных мошенничеств, в том числе компьютерных, значительную часть составляют мошеннические звонки.

«Хорошо, что число насильственных преступлений сократилось на 6 процентов, а число случаев физического насилия снижалось второй год подряд. Очень радует то, что число самых тяжких преступлений, то есть убийств и убийств при отягчающих обстоятельствах сократилось вдвое: с учетом попыток с 50 до 27 преступлений. В них погибли 19 человек, это самый низкий показатель за многие десятилетия. Надеюсь, что это снижение продолжится и в дальнейшем», - сказала Лаури.

Рост зарегистрированных случаев семейного насилия за последние два года остановился. В 2021 году зарегистрировали 3760 случаев семейного насилия, на 6 процентов меньше, чем в 2020 году. Около половины насильственных преступлений составляет именно семейное насилие.

Число совершенных несовершеннолетними преступлений упало в 2021 году до рекордно низкой в этом десятилетии отметки. Полиция зарегистрировала 767 преступлений и 3420 проступков, совершенных несовершеннолетними.

Выросло число преступлений сексуального характера — в 2021 году их зарегистрировали 753. Показатель вырос в основном за счет преступлений в отношении детей (303 контактных и 360 неконтактных преступлений). Около 90 процентов контактных преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних совершали знакомые детям люди. Средний возраст жертвы составлял 11 лет. В качестве неконтактных преступлений регистрировали преимущественно изготовление детской порнографии и содействие этому, а также сексуальное совращение несовершеннолетних — соответственно 215 и 126.

«Этот рост можно объяснить как тем, что люди чаще решаются сообщать о преступлениях сексуального характера, так и хорошей работой полиции по выявлению этих преступлений», - пояснила министр.

Количество коррупционных преступлений выросло на шесть случаев, всего было зарегистрировано 87 преступлений. В то же время, число уголовных дел сократилось на два дела, до 54 дел в 2021 году. Больше всего было связанных с взятками преступлений, а среди них преобладали случаи, когда должностные лица сообщали о предложенных взятках.

По словам генерального прокурора страны Андреса Пармаса, борьба с коррупцией эффективнее всего тогда, когда общество содействует этому своими взглядами и действиями. «Приятно отметить, что в обществе все сильнее закрепляется понимание, что неприемлемо достигать успеха нечестным путем. То, что чиновники сами информируют правоохранительные органы о случаях взяточничества и предложенных ответных услугах, указывает на то, что наша работа привела к тому, что люди все сильнее рассчитывают на честное и транспарентное производство и функционирование государства», - сказал Пармас.