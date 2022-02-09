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В Нарве пропал 32-летний Дмитрий

Пропавший Дмитрий. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи общественности в поисках 32-летнего Дмитрия, который пропал в Нарве.

В полицию сообщили, что Дмитрий ушел из дома в Нарве вчера, 8 февраля. Стражи порядка собирают информацию о том, куда он мог направиться и где может находиться.

Рост Дмитрия 182 см, он среднего телосложения. Мужчина носит усы и бороду, у него длинные волосы. На мужчине была длинная черная куртка, черные штаны и кроссовки. Из-за своего состояния здоровья Дмитрий может попасть в беду.

Всех, кто видел этого пропавшего или знает, где он находится, просим позвонить на номер 112.

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