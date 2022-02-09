Пять распространенных советов по энергосбережению, следовать которым специалисты не советуют
По данным Европейского агентства по окружающей среде, среднее эстонское домохозяйство тратит больше всего энергии на отопление помещений. Таким образом, в зимний отопительный сезон даже самый бережливый потребитель увеличивает потребление энергии. О том, как держать расходы под контролем распространяются самые разные мифы и советы, причем некоторые из них могут, напротив, увеличить расходы на отопление. Исполнительный директор Kinnisvara24.ee Урмас Уйбомяэ рассказал о пяти распространенных рекомендациях, которых лучше избегать.