Пять распространенных советов по энергосбережению, следовать которым специалисты не советуют

«Не отапливайте весь дом – используйте электрические отопительные установки»

Зачем обогревать весь дом, если с помощью воздушного теплового насоса или электрического радиатора можно отапливать лишь несколько необходимых помещений.

Это одно из распространенных заблуждений, в результате которого люди могут, ничего не подозревая, увеличить свои счета за отопление.

Например, в доме с центральным отоплением обогрев одной комнаты электрическим радиатором может обойтись дороже, чем равномерное отопление всего дома с использованием центрального отопления. При обогреве отдельных комнат разумнее использовать камин или печь вместо электрических радиаторов или параллельно с ними.

В эстонском климате топить приходится почти полгода, поэтому для снижения энергопотребления разумно начать с анализа отопительной системы. Рекомендуется заменить устройства с высоким потреблением на новые и более экономичные.

При использовании электронагревателей стоит следить за почасовой ценой на электроэнергию и планировать их использование в периоды более низких цен.

«Выходя из комнаты, всегда выключайте свет»

Может показаться, что этот логичный совет действительно поможет сократить потребление электроэнергию, но, щелкая то и дело выключателями, вы можете в итоге сами себе оказать медвежью услугу. Конечно, если вы куда-то уходите, то разумным было бы выключить свет и телевизор, чтобы они не работали впустую, а вот если вы дома, нет никакого смысла постоянно включать и выключать свет.

Если вы покидаете помещение меньше, чем на двадцать минут, разумнее будет оставить свет и телевизор включенными, поскольку при включении они потребуют больше энергии, чем работая все это время.

Когда уходите из дома, то, конечно, лучше выключить все светильники. Также поможет сэкономить привычка не держать в сети устройства, которые не используются. Зарядные устройства, которые в настоящий момент ничего не заряжают, и любые устройства, работающие в режиме ожидания, следует выключать из розеток, чтобы они впустую не потребляли электричество.

«Дома нужно поддерживать стабильную температуру даже в том случае, если там никого нет»

Если день напролет отапливать дом, в котором никого нет, потеря энергии будет сравнительно большой, поэтому разумно отрегулировать термостат таким образом, чтобы в рабочие дни температура была несколько ниже в те часы, когда дома никого нет. То же касается, к примеру, и бойлера – если вы планируете надолго уйти из дома, его лучше выключить. Несмотря на то, что при включении бойлер потратит много электричества, расходы все равно не сравнятся с тем, если бы он постоянно поддерживал высокую температуру воды.

Что точно не стоит делать, так это полностью отключать отопление на время долгого отсутствия. Слишком низкая температура может повредить жилище.

«Чтобы быстро согреть дом, временно выставите на термостате высокую температуру»

Если температура дома упала ниже привычного уровня, некоторые люди, в надежде быстрее вернуть комфортную атмосферу, выставляют на термостате температуру выше обычной. Однако это не оказывает никакого влияние на скорость нагрева или интенсивность работы отопительной системы – она не достигнет нужной температуры быстрее, а нагрев не прекратится прежде, чем это произойдет. Случайно нагрев дом сильнее, чем планировалось, вы просто потратите лишнюю энергию.

«Закрывая вентиляцию и двери, можно экономить энергию»

Чтобы тепло не утекало, некоторые экономные люди спешат закрыть вентиляционные отверстия и все двери дома, как только температура на улице опускается ниже нуля. Проблема в том, что, перекрывая воздушные потоки, мы создаем дома ненужное напряжение и нагрузку – более теплый и легкий внутренний воздух может, конденсируясь под потолком, приводить к возникновению утечек. Утечки же, в свою очередь, повышают потерю энергии.

Смысл вентиляции в том, чтобы обеспечить в помещении достаточное движение воздуха и улучить его качество.

Застоявшийся воздух может приводить к обострению заболеваний верхних дыхательных путей, поэтому закрывать вентиляцию не рекомендуется. Что можно сделать, так это проверить состояние потенциальных источников утечки тепла, таких как двери, окна и крыша.

Качественные энергоэффективные двери и окна гарантируют, что здание будет держать тепло, и помогут снизить траты на отопление.