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  • В Ида-Вирумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб человек
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В Ида-Вирумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб человек

Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня в 12 часов в деревне Раусвере, волости Алутагузе, Ида-Вирумаа произошло тяжелое ДТП: столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.13 на 8-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва, где, по предварительным данным, легковой автомобиль, двигавшийся в сторону Йыхви, отклонился на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком. Водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Движение на месте аварии затруднено и направлено в объезд.

На месте работают полицейские, детали ДТП выясняются.

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