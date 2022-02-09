В Ида-Вирумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб человек

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.13 на 8-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва, где, по предварительным данным, легковой автомобиль, двигавшийся в сторону Йыхви, отклонился на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком. Водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель грузовика в аварии не пострадал.