В Ида-Вирумаа столкнулись грузовик и легковушка: погиб человек
Сегодня в 12 часов в деревне Раусвере, волости Алутагузе, Ида-Вирумаа произошло тяжелое ДТП: столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.
Сегодня в 12 часов в деревне Раусвере, волости Алутагузе, Ида-Вирумаа произошло тяжелое ДТП: столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 12.13 на 8-м километре шоссе Йыхви-Васкнарва, где, по предварительным данным, легковой автомобиль, двигавшийся в сторону Йыхви, отклонился на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком. Водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм. Водитель грузовика в аварии не пострадал.
Движение на месте аварии затруднено и направлено в объезд.
На месте работают полицейские, детали ДТП выясняются.