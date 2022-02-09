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Объявлены номинанты на литературную премию Капитала культуры

"Капитал культуры". ФОТО: Eesti Kultuurkapital

Фонд "Капитал культуры" объявил номинантов на литературную премию. На премию автору, пишущему на русском языке, претендуют шесть писателей.

Номинантами стали:

Андрей Иванов - роман «Театр ужасов»

Екатерина Разина - сборник детских стихов «Если в гости ко мне придет слон»

Илья Прозоров - сборник рассказов «Тоска зеленая»

Елена Скульская - рассказы «Одинокая цапля по колена в океане» (Звезда), «Кто ты будешь такой?» (Знамя)

Лариса Йоонас - сборник стихов «Пустоши флайтрадара» 

Роман Лейбов - сборник стихов «P.S.»

В этом году в состав жюри вошли Аурика Меймре, Сильви Салупере и Надежда Пчеловодова.

Лауреатов ежегодной премии объявят 14 марта в День родного языка. Список всех номинантов в девяти категориях можно посмотреть здесь.

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