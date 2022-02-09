Объявлены номинанты на литературную премию Капитала культуры

Номинантами стали: Андрей Иванов - роман «Театр ужасов» Екатерина Разина - сборник детских стихов «Если в гости ко мне придет слон» Илья Прозоров - сборник рассказов «Тоска зеленая» Елена Скульская - рассказы «Одинокая цапля по колена в океане» (Звезда), «Кто ты будешь такой?» (Знамя) Лариса Йоонас - сборник стихов «Пустоши флайтрадара» Роман Лейбов - сборник стихов «P.S.»

В этом году в состав жюри вошли Аурика Меймре, Сильви Салупере и Надежда Пчеловодова.