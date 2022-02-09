Объявлены номинанты на литературную премию Капитала культуры
Фонд "Капитал культуры" объявил номинантов на литературную премию. На премию автору, пишущему на русском языке, претендуют шесть писателей.
Фонд "Капитал культуры" объявил номинантов на литературную премию. На премию автору, пишущему на русском языке, претендуют шесть писателей.
Номинантами стали:
Андрей Иванов - роман «Театр ужасов»
Екатерина Разина - сборник детских стихов «Если в гости ко мне придет слон»
Илья Прозоров - сборник рассказов «Тоска зеленая»
Елена Скульская - рассказы «Одинокая цапля по колена в океане» (Звезда), «Кто ты будешь такой?» (Знамя)
Лариса Йоонас - сборник стихов «Пустоши флайтрадара»
Роман Лейбов - сборник стихов «P.S.»
В этом году в состав жюри вошли Аурика Меймре, Сильви Салупере и Надежда Пчеловодова.
Лауреатов ежегодной премии объявят 14 марта в День родного языка. Список всех номинантов в девяти категориях можно посмотреть здесь.