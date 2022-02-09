Один только закон о СМИ не залушит российские телеканалы
Многочисленные российские телеканалы, которые пропагандируют антиэстонскую и антизападную пропаганду, входят в основной пакет крупных поставщиков медиауслуг. Таким образом, часть русскоязычного населения живет в совершенно другом информационном поле, что затрудняет его интеграцию в эстонское общество. Об этом пишет Postimees.
Сегодня в Рийгикогу проходит второе чтение законапроекта 327 SE о внесении изменений в Закон о средствах массовой информации и в другие связанные с ним законы.