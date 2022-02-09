Город Маарду в начале марта организует празднование Масленицы

Праздник пройдет 6 марта с 11.00 до 19.00. Об этом в пресс-релизе сообщила мэрия Маарду, отметив, что организаторы подготовили к празднику большую культурно-развлекательную программу для всей семьи. «Горожан и гостей ждут различные интересные развлекательные мероприятия, выступление творческих коллективов, конкурсы, аттракционы и масленичные забавы», - сообщил мэр города Маарду Владимир Архипов.

Уже с 11.00 начнет свою работу масленичная ярмарка, с 13.00 все желающие могут принять участие в конкурсах и аттракционах, на сцене будут выступать творческие коллективы. Вечером в 18.00 горожан и гостей города будет ждать традиционное сжигание чучела Масленицы и красочное шоу.