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  • Печаль! В центре Таллинна продается дом, в котором расположено легендарное кафе

Фото ⟩ Печаль! В центре Таллинна продается дом, в котором расположено легендарное кафе

ФОТО: KV.EE

На продажу выставлен дом на улице Койду в столичном микрорайоне Уус-Мааильм, в котором десяток лет работало популярное кафе Kohalik, передает Kodu

В доме последние десять лет находится кафе Kohalik, которое за время работы приобрело свою постоянную клиентуру и имидж милого уютного кафе с вкусной едой. Kohalik знали как в районе, так и во всем Таллинне. 

ФОТО: KV.EE

Это здание с высокой скатной крышей было построено в первой половине XX века, последний капитальный ремонт был проведен в 2012 году. Жестяная крыша была установлена в 2014 году, помещения на втором этаже были отремонтированы в 2016 году для проведения вечеринок и других мероприятий.

ФОТО: KV.EE

​В основном для отопления дома используются газ и печи. Кроме того, тепло создают воздушные тепловые насосы, установленные на первом этаже. В доме два входа, один со двора, другой с улицы Койду. При желании на базе строения можно создать даже  многоквартирный дом.

ФОТО: KV.EE

С интересным объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE!

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