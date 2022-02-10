Фото ⟩ Печаль! В центре Таллинна продается дом, в котором расположено легендарное кафе

В доме последние десять лет находится кафе Kohalik, которое за время работы приобрело свою постоянную клиентуру и имидж милого уютного кафе с вкусной едой. Kohalik знали как в районе, так и во всем Таллинне.

ФОТО: KV.EE

Это здание с высокой скатной крышей было построено в первой половине XX века, последний капитальный ремонт был проведен в 2012 году. Жестяная крыша была установлена в 2014 году, помещения на втором этаже были отремонтированы в 2016 году для проведения вечеринок и других мероприятий.

ФОТО: KV.EE

​В основном для отопления дома используются газ и печи. Кроме того, тепло создают воздушные тепловые насосы, установленные на первом этаже. В доме два входа, один со двора, другой с улицы Койду. При желании на базе строения можно создать даже многоквартирный дом.

ФОТО: KV.EE