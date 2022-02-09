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Президент Карис встретился с Дмитрием Муратовым

Дмитрий Муратов и Алар Карис. ФОТО: Mattias Tammet/Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис встретился в Кадриорге с Дмитрием Муратовым, известным российским журналистом, лауреатом Нобелевской премии мира.

Президент Эстонии Алар Карис признал заслуги независимого издания «Новая газета», которым руководит Муратов. 

«Дмитрий Муратов знает, что значит ограничение свободы и как при таких ограничениях работать журналистом. Журналистика должна искать правду и отталкивать ложь. Поиск истины требует гражданского мужества и даже мужественности, особенно в обществе, где правительство полагается на ложь или полуправду в общении со своим народом. Муратов и его коллеги в «Новой газете» - мужественные журналисты», - сказал Карис.

Глава государства высоко оценил смелое и точное выступление Муратова на вручении Нобелевской премии мира в декабре прошлого года в Осло. В своей речи Дмитрий Муратов предупредил о том, что мир склоняется к диктатуре и возникло представление, будто прогресс возможен без свободы.

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