Президент Карис встретился с Дмитрием Муратовым

«Дмитрий Муратов знает, что значит ограничение свободы и как при таких ограничениях работать журналистом. Журналистика должна искать правду и отталкивать ложь. Поиск истины требует гражданского мужества и даже мужественности, особенно в обществе, где правительство полагается на ложь или полуправду в общении со своим народом. Муратов и его коллеги в «Новой газете» - мужественные журналисты», - сказал Карис.