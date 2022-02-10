В Таллинне протестируют похожий на трамвай электробус

"За последние годы предприятие TLT протестировало несколько электрических автобусов, чтобы продолжить обновление своего парка с целью перехода Таллинна на общественный транспорт с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. На этот раз испытания проходит электробус, который за рубежом называют трамваем. Он ездит на автобусных колесах, но он похож на трамвай", – пояснил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков.

Председатель правления TLT Денис Бородич добавил, что автобус на 100% электрический, а различные варианты зарядки являются хорошей предпосылкой для успешного обслуживания маршрутной сети. "Электробус на 100% использует электричество, полученное из возобновляемых источников энергии. Он оснащен пятью батареями, которые можно заряжать как от зарядного устройства, так и от пантографа на трех разных скоростях: медленной, быстрой и сверхбыстрой. Ожидаемый запас хода электробуса в нашем климате – 180-200 км на одной зарядке", – рассказал Бородич о возможностях нового автомобиля.

12-метровый низкопольный автобус оснащен современными аксессуарами и предназначен для обеспечения экологичного и комфортного вождения. "В новом электробусе есть кондиционер, счетчики и информационная система для пассажиров. Трехдверный автобус вмещает 105 пассажиров, а также специально разработан для пассажиров с особыми потребностями — в транспортном средстве есть зона со специальными кнопками и ручками, а выступающая электрическая платформа делает автобус более удобным для людей с ограниченными", – сказал председатель правления TLT.

В течение тестового периода электробус можно будет увидеть на 11 разных автобусных маршрутах Таллинна, чтобы пользователи общественного транспорта из разных районов столицы смогли проехать на нем и протестировать транспортное средство в различных условиях движения.