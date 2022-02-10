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Русскоязычные журналисты о российском ТВ: «Перестаньте теребить эту штуку, она отвалится сама, когда придет срок»

Телевидение ФОТО: Shutterstock

Требование запретить в Эстонии трансляцию российских каналов в очередной раз стало основной темой выступлений эстонских политических и общественных деятелей. Высказываясь против российской пропаганды, политики призывают если не запретить все, то хотя бы просеять или обложить дополнительными платами за просмотр. В качестве альтернативы предлагается увеличить финансирование местных русскоязычных СМИ.

Rus.Postimees обратился к известным русскоязычным журналистам с просьбой прокомментировать, насколько актуально требование запретить трансляцию всех российских каналов/провести их фильтрацию/обложить дополнительными платами? Можно ли таким образом отвлечь русскоязычных зрителей от просмотра российских, станет ли это причиной, по которой все говорящие на русском языке жители Эстонии начнут смотреть только ETV+?»

Андрей Титов, теле- и радиоведущий

Андрей Титов ФОТО: личный архив

«Тема не нова, а ее актуальность, похоже, зависит от фазы луны. Потому что сейчас никакого реального инфоповода для возобновления дискуссии не было. Если считать таковым историю с запретом вещания Russia Today в Германии и ответными шагами России в отношении Deutsche Welle, то там история все же несколько иная.

Мне не нравится то, что делают в новостных программах и общественно-политических ток-шоу на российских каналах, но запрет проблему не решит, а прочие предлагаемые меры местами вызывают улыбку. К примеру, идея обложить их особой платой, как порноканалы, или убрать из основных пакетов кабельных операторов.

Я вам страшную тайну открою: кабельные операторы еще и немалые деньги платят представителям этих каналов за право транслировать их в своих сетях. И те истории, когда у нас в той или иной сети вдруг пропадали ПБК или РТР, были как раз связаны с тем, что не могли по деньгам договориться: операторы считали, что каналы просят слишком много. Так что это тупо бизнес.

И вообще, важно подчеркнуть: когда сейчас стали говорить про «каналы» (во множественном числе), то, по сути, имели в виду один РТР-Планета. Это там показывают «60 минут», ток-шоу Соловьёва и «Вести». Тот же Первый Балтийский канал сегодня такой же безобидный, как какой-нибудь KidZone: он не транслирует программу «Время» или какие-то общественно-политические передачи, остались лишь развлекательные передачи, фильмы и сериалы.

Запретами скорее настроишь определенную часть населения против государства. При современных технических возможностях можно смотреть что угодно и где угодно. Да, часть аудитории не станет заморачиваться, но найдутся и те, кто включит Соловьёва из чувства протеста, хотя раньше его никогда не смотрел.

Разумеется, не побегут все сразу и смотреть ЭТВ+. В случае СМИ закон сообщающихся сосудов не работает. Когда закрыли еженедельник «День за днём», читателей у «МК-Эстонии» в два раза больше не стало, хотя других конкурентов не наблюдалось.

Если уж говорить о привлечении аудитории местным контентом, то соглашусь с теми, кто говорит об увеличении финансирования. ЭТВ+ уже сегодня является самым популярным русскоязычным каналом по еженедельному охвату зрителей. Но по времени просмотра сильно проигрывает тем же ПБК, РТР и НТВ. Причина проста: мало оригинального контента.

Если взять отдельно утренний эфирный пояс и вечерний прайм-тайм, картина будет совершенно иной и куда более благоприятной для ЭТВ+. Рейтинги дискуссионной передачи «Кто кого?», к примеру, выше, чем у «Вечера с Владимиром Соловьёвым», а аудитория «Вестей» лишь немногим больше русскоязычной «Актуальной камеры».

Но в течение суток есть и слоты с нулевой смотрибельностью, тогда как на российских каналах зрителя завлекают Гордоном с Малаховым.

Так что деньги, деньги и еще раз деньги. Перефразируя приписываемое Наполеону известное изречение про армию, можно сказать: народ, который не хочет кормить свои телеканалы, будет кормить чужие».

Юрий Николаев, ведущий «Народу важно», ЭТВ+

Юрий Николаев. ФОТО: Фото: ERR

«Вообще не актуально! Предлагать можно все что угодно, но реального способа повлиять на редакционную политику СМИ соседнего государства у Эстонии нет. Фильтруя, облагая и запрещая мы накажем только операторов кабельного ТВ, а люди как смотрели, так и будут смотреть все, что захотят. Способов для этого предостаточно. Каждый зритель сам составляет свое медиапространство, исходя из своих предпочтений, и будет смотреть то, что захочется, а не то что разрешают. И вообще не надо добиваться, что бы люди смотрели что-нибудь одно. Мир прекрасен в своем разнообразии, там должны быть и ETV+ и РТР и Pornhub. А для решения проблемы надо сперва понять, в чем проблема заключается? Какой конкретно вред или опасность представляют российские телеканалы для эстонской государственности? Что с уходом российского ТВ в пропаганду стало в Эстонии хуже? Не знаю, там удои понизились или возросло количество самоубийств на душу населения? Давайте с этого начнем. А если просто не нравится, ну и не смотри!»

Илья Смирнов, журналист «Северного побережья»

Илья Смирнов. ФОТО: Частный архив.

«Запрещать телеканалы - это в принципе не то, о чем можно говорить вслух в приличном обществе. Не для этого строилась демократическая Эстония. Желающие закрытия тех или иных инфоканалов политики пускай лучше оставят при себе этот свой комплекс неполноценности. И к тому же, эти медиагении думают о русских/русскоязычных жителях Эстонии явно хуже, чем они есть в действительности. Совет один: перестаньте теребить эту штуку, она отвалится сама, когда придет срок.

Безопасность раскачивается именно самими разговорами про то, что надо ограничить, закрыть доступ бабушки и дедушки в Нарве к телевизору. К телеканалам на им понятном языке и с им знакомыми персонажами на экране. Именно бабушки и именно дедушки. Ни к какой молодежи эта тема давно не имеет отношения».

Женя Волохонская, журналист и редактор «АК+»

Женя Волохонская. ФОТО: Pm

«Запрет или блокировку российских каналов в Эстонии я считаю бессмысленным и бесполезным. Бессмысленным - потому, что в наше время абсолютно все и даже больше доступно в интернете. Ну, не будем же мы блокировать интернет — мы же не Северная Корея. А бесполезным - потому что в результате мы добьемся совершенно противоположной реакции — ведь запретный плод сладок. Более того, здесь присутствует и имиджевый момент — мы столько лет шли по пути демократического развития общества, а тут вдруг будем диктовать своим жителям, что им смотреть, а что нет. В общем, в таком решении я лично вижу сплошные минусы.

Во всей этой разгоревшейся у нас дискуссии несколько раз звучала мысль: мол, закроем российские каналы и зритель бегом помчится на ETV+. На мой взгляд, очень спорное утверждение. Рейтинги ETV+ и так находятся в тенденции постоянного роста, зритель находит этот канал без принуждения и часто остается на нем. Если же мы будем намерено позиционировать ETV+ как единственную альтернативу российскому телевидению — ничего хорошего не произойдет: наш человек не любит, когда ему что-то навязывают в добровольно принудительном порядке.

Финансирование ETV+, да и всего Общественно-правового вещания в целом могло бы быть больше, с этим не поспоришь. Больше своих программ на русском языке, в том числе, например, и посвященных внешнеполитическим событиям. Больше своего, а не покупного контента. На все это требуются деньги и кадры, в обучение которых тоже надо вкладываться. Так что, увеличение финансирования ETV+ можно только приветствовать».

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