Русскоязычные журналисты о российском ТВ: «Перестаньте теребить эту штуку, она отвалится сама, когда придет срок»
Требование запретить в Эстонии трансляцию российских каналов в очередной раз стало основной темой выступлений эстонских политических и общественных деятелей. Высказываясь против российской пропаганды, политики призывают если не запретить все, то хотя бы просеять или обложить дополнительными платами за просмотр. В качестве альтернативы предлагается увеличить финансирование местных русскоязычных СМИ.