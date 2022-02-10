Русскоязычные журналисты о российском ТВ: «Перестаньте теребить эту штуку, она отвалится сама, когда придет срок»

Но в течение суток есть и слоты с нулевой смотрибельностью, тогда как на российских каналах зрителя завлекают Гордоном с Малаховым.

Так что деньги, деньги и еще раз деньги. Перефразируя приписываемое Наполеону известное изречение про армию, можно сказать: народ, который не хочет кормить свои телеканалы, будет кормить чужие».

Юрий Николаев, ведущий «Народу важно», ЭТВ+

Юрий Николаев. ФОТО: Фото: ERR

«Вообще не актуально! Предлагать можно все что угодно, но реального способа повлиять на редакционную политику СМИ соседнего государства у Эстонии нет. Фильтруя, облагая и запрещая мы накажем только операторов кабельного ТВ, а люди как смотрели, так и будут смотреть все, что захотят. Способов для этого предостаточно. Каждый зритель сам составляет свое медиапространство, исходя из своих предпочтений, и будет смотреть то, что захочется, а не то что разрешают. И вообще не надо добиваться, что бы люди смотрели что-нибудь одно. Мир прекрасен в своем разнообразии, там должны быть и ETV+ и РТР и Pornhub. А для решения проблемы надо сперва понять, в чем проблема заключается? Какой конкретно вред или опасность представляют российские телеканалы для эстонской государственности? Что с уходом российского ТВ в пропаганду стало в Эстонии хуже? Не знаю, там удои понизились или возросло количество самоубийств на душу населения? Давайте с этого начнем. А если просто не нравится, ну и не смотри!»

Илья Смирнов, журналист «Северного побережья»

Илья Смирнов. ФОТО: Частный архив.

«Запрещать телеканалы - это в принципе не то, о чем можно говорить вслух в приличном обществе. Не для этого строилась демократическая Эстония. Желающие закрытия тех или иных инфоканалов политики пускай лучше оставят при себе этот свой комплекс неполноценности. И к тому же, эти медиагении думают о русских/русскоязычных жителях Эстонии явно хуже, чем они есть в действительности. Совет один: перестаньте теребить эту штуку, она отвалится сама, когда придет срок.

Безопасность раскачивается именно самими разговорами про то, что надо ограничить, закрыть доступ бабушки и дедушки в Нарве к телевизору. К телеканалам на им понятном языке и с им знакомыми персонажами на экране. Именно бабушки и именно дедушки. Ни к какой молодежи эта тема давно не имеет отношения».

Женя Волохонская, журналист и редактор «АК+»

Женя Волохонская. ФОТО: Pm

«Запрет или блокировку российских каналов в Эстонии я считаю бессмысленным и бесполезным. Бессмысленным - потому, что в наше время абсолютно все и даже больше доступно в интернете. Ну, не будем же мы блокировать интернет — мы же не Северная Корея. А бесполезным - потому что в результате мы добьемся совершенно противоположной реакции — ведь запретный плод сладок. Более того, здесь присутствует и имиджевый момент — мы столько лет шли по пути демократического развития общества, а тут вдруг будем диктовать своим жителям, что им смотреть, а что нет. В общем, в таком решении я лично вижу сплошные минусы.

Во всей этой разгоревшейся у нас дискуссии несколько раз звучала мысль: мол, закроем российские каналы и зритель бегом помчится на ETV+. На мой взгляд, очень спорное утверждение. Рейтинги ETV+ и так находятся в тенденции постоянного роста, зритель находит этот канал без принуждения и часто остается на нем. Если же мы будем намерено позиционировать ETV+ как единственную альтернативу российскому телевидению — ничего хорошего не произойдет: наш человек не любит, когда ему что-то навязывают в добровольно принудительном порядке.