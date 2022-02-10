Пятнадцать лимонов за качество. Слово свободно. Но дорого

Идея Рауля Ребане, предложившего сделать конкретные российские каналы платными по выбору, кажется наиболее разумной. Пусть рынок решает. Раз уж приходится платить за шведские, китайские и прочие информационные блоки при необузданном желании их потреблять, то конкуренцию и для российских программ никто не отменял. Логика в словах Ребане, безусловно, есть. Востребованность и актуальность каналов аудитория определит кошельком. Вполне возможно, что интернет закроет вопрос телетрансляции вышеупомянутых передач автоматически. Или, точнее, экономатически. Кстати, такое решение не только не ущемляет право человека на выбор, но, наоборот, дает возможность определения личных информативных приоритетов. Конечно, это право капиталистического выбора. Но, подозреваю, события последних лет и цены на бензин развеяли последние розовые грезы о мире, в котором мы живем.