Пятнадцать лимонов за качество. Слово свободно. Но дорого
В первой четверти ХХI века мы хорошо усвоили: самое главное право человека - это наличие выбора. Выбора между отоплением и сытным ужином. Заправкой автомобиля и ночной стиркой. Лечением по телефону и оплатой старого, но почти как нового камуфлированного грузовика. Возможностей, как видите, хоть впору вчетвером нести. Да, есть недостатки, а значит - есть и недовольные. С ними надо что-то делать, как-то решать проблему. Каким образом? Элементарно. Есть универсальный способ. Закрытие "опасных" телеканалов.