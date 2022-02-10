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Пятнадцать лимонов за качество. Слово свободно. Но дорого

ФОТО: Глеб Нечволодов

В первой четверти ХХI века мы хорошо усвоили: самое главное право человека - это наличие выбора. Выбора между отоплением и сытным ужином. Заправкой автомобиля и ночной стиркой. Лечением по телефону и оплатой старого, но почти как нового камуфлированного грузовика. Возможностей, как видите, хоть впору вчетвером нести. Да, есть недостатки, а значит - есть и недовольные. С ними надо что-то делать, как-то решать проблему. Каким образом? Элементарно. Есть универсальный способ. Закрытие "опасных" телеканалов.

Для подписчиков Для подписчиков

Идея Рауля Ребане, предложившего сделать конкретные российские каналы платными по выбору, кажется наиболее разумной. Пусть рынок решает. Раз уж приходится платить за шведские, китайские и прочие информационные блоки при необузданном желании их потреблять, то конкуренцию и для российских программ никто не отменял. Логика в словах Ребане, безусловно, есть. Востребованность и актуальность каналов аудитория определит кошельком. Вполне возможно, что интернет закроет вопрос телетрансляции вышеупомянутых передач автоматически. Или, точнее, экономатически. Кстати, такое решение не только не ущемляет право человека на выбор, но, наоборот, дает возможность определения личных информативных приоритетов. Конечно, это право капиталистического выбора. Но, подозреваю, события последних лет и цены на бензин развеяли последние розовые грезы о мире, в котором мы живем.

Второе предложение, и от Ребане, и от Свена Нуутманна, заключается в необходимости в пять раз увеличить финансирование канала ETV+, повысив его привлекательность в глазах местной русскоязычной аудитории. А вот тут, как говорил управдом Бунша, меня терзают смутные сомнения.

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