Галерея ⟩ На скользкой дороге два автомобиля вылетели в кювет

По какой-то причине водитель автомобиля Toyota, который двигался из Рапла в сторону Тюри, не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль Toyota в кювете перевернулся на бок. Небольшой фургон Renault, который также ехал в сторону Тюри, зацепил Toyota и тоже съехал с дороги. К счастью, серьезного столкновения машин не произошло, сообщает Järva Teataja.