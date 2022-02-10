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Галерея ⟩ На скользкой дороге два автомобиля вылетели в кювет

Сегодня, 10 февраля, в 8.25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Ярвамаа в волости Тюри в деревне Колу.

По какой-то причине водитель автомобиля Toyota, который двигался из Рапла в сторону Тюри, не справился с управлением и вылетел с дороги. Автомобиль Toyota в кювете перевернулся на бок. Небольшой фургон Renault, который также ехал в сторону Тюри, зацепил Toyota и тоже съехал с дороги. К счастью, серьезного столкновения машин не произошло, сообщает Järva Teataja.

Всего в машинах было три человека, все отделались испугом, никто не пострадал.

Утром дорога местами покрыта льдом и скользкая. Почему произошло эта авария, еще неизвестно.

У автомобилей соответствующие требованиям зимние шины и, как утверждается, перед ДТП скорость машин была около 50 км/ч.

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