Коронавирус подтвержден у 6584 жителей Эстонии, скончались семеро

По состоянию на утро 10 февраля, в больницах находится 438 пациентов с коронавирусом. Из них 282 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 186 человека, или 66% не были вакцинированы, а 96, или 34% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 83 новых историй болезни, из которых в 51 случае пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 39 пациентов с симптомами COVID-19. Скончалось семь человек с коронавирусом: 67-летняя женщина, 82-летний мужчина, 84-летняя женщина, 87-летний мужчина, 89-летняя женщина, 92-летний мужчина и 95-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 406,6 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 619,1 невакцинированных человек в день.