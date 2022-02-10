Забытые сокровища ⟩ Памятник морякам-балтийцам, защитникам острова Хийумаа в 1941 году, пострадал во время восстановления независимости

Монумент морякам-балтийцам – защитникам острова Хийумаа был установлен в 1968 году по инициативе местного резчика по камню Виталия Навожных. После десятков лет вырезания букв и изображений на надгробиях специалист с образованием в области художественной обработки камня больше не ощущал особой тяги к своей кладбищенской работе, хоть он и был признан в своей сфере и по-прежнему полон сил и желания трудиться. Перед выходом на пенсию он надеялся посвящать свободное время созданию более масштабных скульптурных произведений.

Первоначально у резчика по камню был план посвятить защитникам Хийумаа целую серию памятников, которые составили бы цельную композицию из 6–8 произведений, но из-за отсутствия интереса со стороны местного партийного комитета грандиозный план не осуществился, и памятник в Тахкуна остался единственным экземпляром этой несостоявшейся серии. Памятник защитникам Хийумаа – его первая подобная работа как скульптора, и в таком качестве она определенно заслуживает внимания, как и энтузиазм автора.

Фото 2007 года. ФОТО: Vikipeedia/Muinsuskaitseamet

Отлитая из мелкозернистого бетона и окрашенная скульптурная группа состоит из четырех фигур солдат и смоделирована с поразительной точностью, с учетом того, что в профессиональные обязанности автора не входит столь тщательное знание анатомии или тонкостей драпировки.

Безусловно, при осмотре монумента нельзя не заметить некоторого недостатка профессионализма и нехватки надлежащих инструментов, но это многократно искупается вдохновением автора. Отлитый из бетона горельеф с изображениями четырех солдат сильно пострадал – видимо, от разрушительных последствий проявления азарта при восстановлении независимости. К памятникам с политическим подтекстом в новое время относились чересчур враждебно и зачастую без разбора, причем исключительно из-за эпохи их создания, и печальная участь постигла и другие подобные сооружения.

Время изготовления: 1968 Адрес: Хийумаа, деревня Тахкуна, бывшая береговая батарея № 26 Автор: Виталий Навожных Гранит, бетон Не является памятником культурного наследия. Не охраняется