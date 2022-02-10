Забытые сокровища ⟩ Памятник морякам-балтийцам, защитникам острова Хийумаа в 1941 году, пострадал во время восстановления независимости
Произведения монументально-декоративного искусства, которому в советские времена уделялось большое внимание, после смены режима стали восприниматься как отголоски советского идеологического прошлого. Однако большинство из них, будучи работами ведущих современных профессиональных художников, практически не имели прямого отношения к советской власти, равно как и их авторы.