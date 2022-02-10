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  • Если очень хочется, то можно? В Таллинне автомобиль решил объехать пробку по велодорожке

ВИДЕО ⟩ Если очень хочется, то можно? В Таллинне автомобиль решил объехать пробку по велодорожке

Нарушитель решил проехать по велополосе. ФОТО: Скриншот.

Центр надзора за дорожным движением продолжает радовать своих подписчиков в Facebook видео, на которых запечатлены нарушения ЗоДД.

На этот раз отличился столичный автомобилист, который, по какой-то причине решил, что для объезда стоявших перед ним на светофоре машин можно воспользоваться пустующей "красной ковровой дорожкой".

В своей публикации Центр надзора за дорожным движением напомнил водителям, что спешка и дорожное движение понятия несовместимые. Поэтому всегда следует грамотно планировать свое время, чтобы потом ради наверстывания потерянного времени не приходилось совершать необдуманные маневры.

Стражи правопорядка также отметили, что попавшего в объектив камеры видеонаблюдения нарушителя пригласили в участок, где дело не ограничилось лишь беседой.

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