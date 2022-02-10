Правительство утвердило условия по отмене COVID-cправок на мероприятиях вне помещений

Принципиальное решение с 14 февраля отменить требование COVID-справок для всех мероприятий и видов деятельности вне помещений члены правительства приняли во вторник.

Упраздняя требование проверять COVID-cправки на мероприятиях вне помещений, правительство учитывало тот факт, что опасность передачи вируса на свежем воздухе меньше. Согласно исследованиям, менее 10 процентов случаев заражения можно связать с уличными мероприятиями.

Вместо проверки COVID-cправок риск распространения вируса можно уменьшить также другими способами. Организаторы проходящих вне помещений мероприятий должны избегать столпотворения, учитывать необходимо как количество публики, так и число участников и обеспечить их рассредоточение, необходимо принимать в расчет, сколько времени люди проведут вместе, в случае многолюдных собраний рекомендовано носить маски.