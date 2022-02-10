Венгрия отказывается размещать войска НАТО на своей территории

По словам Сийярто, в настоящий момент хватает военных венгерских вооруженных сил и Североатлантического альянса.

«Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны», — подчеркнул глава МИД.

Также Сийярто обратился к Соединенным Штатам, Европе и России с просьбой продолжать переговоры. Министр считает, что взаимодействие Вашингтона, Москвы и европейских стран позволит исключить «наихудший сценарий» украинского кризиса. Он обратил внимание, что при обострении ситуации именно Центральная Европа понесет наибольшие потери.